Григорян: «Через какой, нахрен, год нас вернут в УЕФА? Какие 3-4 года? Проснитесь!»

Тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о возможном возращении российских команд в еврокубки в ближайшие годы.

«Вы проснитесь, товарищи.

«Вся наша склонность к оптимизму –

от невозможности представить,

какого рода завтра клизму

судьба решила нам поставить».

Вы в своем уме? На следующий год или через год нас вернут в УЕФА? Вы издеваетесь? Вы где живете? У вас, руководителей, мозг должен стратегически работать.

Вы романтики? Через какой, нахрен, год нас вернут? Какие 3-4 года?» – сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».