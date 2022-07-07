Григорян: «Через какой, нахрен, год нас вернут в УЕФА? Какие 3-4 года? Проснитесь!»

Тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о возможном возращении российских команд в еврокубки в ближайшие годы.
«Вы проснитесь, товарищи.
«Вся наша склонность к оптимизму –
от невозможности представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить».
Вы в своем уме? На следующий год или через год нас вернут в УЕФА? Вы издеваетесь? Вы где живете? У вас, руководителей, мозг должен стратегически работать.
Вы романтики? Через какой, нахрен, год нас вернут? Какие 3-4 года?» – сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
- Пока отстранение клубов РПЛ действует до конца сезона-2022/23.
- Также ФИФА разрешила на год приостанавливать контракты с российскими клубами.
Источник: «Матч ТВ»