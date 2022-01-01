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Григорян: «Через какой, нахрен, год нас вернут в УЕФА? Какие 3-4 года? Проснитесь!»

Тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о возможном возращении российских команд в еврокубки в ближайшие годы.

«Вы проснитесь, товарищи.

«Вся наша склонность к оптимизму –

от невозможности представить,

какого рода завтра клизму

судьба решила нам поставить».

Вы в своем уме? На следующий год или через год нас вернут в УЕФА? Вы издеваетесь? Вы где живете? У вас, руководителей, мозг должен стратегически работать.

Вы романтики? Через какой, нахрен, год нас вернут? Какие 3-4 года?» – сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

  • Пока отстранение клубов РПЛ действует до конца сезона-2022/23.
  • Также ФИФА разрешила на год приостанавливать контракты с российскими клубами.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии13
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    Рейтинг: +9307

    САДЫЧОК 10 минут назад

    Всё правильно сказал !

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    Рейтинг: +3716

    Беспонтий 42 минуты назад

    то ли безалаберно то ли критично
    мне лично симпатично

    0
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    Рейтинг: +96971

    zigbert 45 минут назад

    Вполне возможно что так оно и будет но разве кого это волнует.

    2
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    Рейтинг: +11066

    Алексей З 51 минуту назад

    Поаккуратнее Александр, неравён час и без работы останетесь.
    " Стратегически мозг должен работать" , а вот его отсутствие мы пожинаем.
    Как там у вас - "Вы издеваетесь ? Вы где живёте "
    в России.

    1
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    Рейтинг: +160

    NET VOINE 59 минут назад

    Григорян прав. Очень правильное логическое и трезвое мышление.

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    Рейтинг: +23584

    JTherry 1 час назад

    у Григоряна мозг работает стратегически лучше, чем у Дюк-оффа, которого назначили в РФС за "близость" к власти... Дюк надеется, что CAS или УЕФА могут сейчас что-то изменить в пользу российского футбола... железный занавес опустился надолго для нашего футбола...(

    2
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    Рейтинг: +486

    Sergh4 1 час назад

    Дайте наконец уже право Крымским клубам выступать в России!

    0
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    Рейтинг: +160

    NET VOINE > Sergh4 57 минут назад

    РФС против.

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    Рейтинг: +3515

    Enter2006 1 час назад

    Ненавижу Григоряна, но тут он прав...

    3
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    Рейтинг: +17063

    Garrincha58 > Enter2006 1 час назад

    ненавидеть надо клоунов Байденов Джонсонов и урода продажного Зеленского и им подобных, которые отравляют жизнь ни в чём не повинных людей

    4
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    Рейтинг: +3515

    Enter2006 > Garrincha58 1 час назад

    здесь тоже солидарен!

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    Рейтинг: +160

    NET VOINE > Garrincha58 54 минуты назад

    Ненавидь как можно больше...Глядишь и санкции снимут.)))

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    Рейтинг: +9307

    САДЫЧОК > Garrincha58 9 минут назад

    Что ты , куришь ?

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