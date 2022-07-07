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  • Григорян: «Через какой, нахрен, год нас вернут в УЕФА? Какие 3-4 года? Проснитесь!»

Григорян: «Через какой, нахрен, год нас вернут в УЕФА? Какие 3-4 года? Проснитесь!»

7 июля 2022, 13:22
19

Тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о возможном возращении российских команд в еврокубки в ближайшие годы.

«Вы проснитесь, товарищи.

«Вся наша склонность к оптимизму –

от невозможности представить,

какого рода завтра клизму

судьба решила нам поставить».

Вы в своем уме? На следующий год или через год нас вернут в УЕФА? Вы издеваетесь? Вы где живете? У вас, руководителей, мозг должен стратегически работать.

Вы романтики? Через какой, нахрен, год нас вернут? Какие 3-4 года?» – сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

  • Пока отстранение клубов РПЛ действует до конца сезона-2022/23.
  • Также ФИФА разрешила на год приостанавливать контракты с российскими клубами.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Григорян Александр
Комментарии (19)
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Enter2006
1657189468
Ненавижу Григоряна, но тут он прав...
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Sergh4
1657191493
Дайте наконец уже право Крымским клубам выступать в России!
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JTherry
1657191701
у Григоряна мозг работает стратегически лучше, чем у Дюк-оффа, которого назначили в РФС за "близость" к власти... Дюк надеется, что CAS или УЕФА могут сейчас что-то изменить в пользу российского футбола... железный занавес опустился надолго для нашего футбола...(
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zigbert
1657193155
Вполне возможно что так оно и будет но разве кого это волнует.
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Беспонтий
1657193322
то ли безалаберно то ли критично мне лично симпатично
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САДЫЧОК
1657195240
Всё правильно сказал !
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nik55
1657198472
все верно
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алдан2014
1657199935
Хоть кто то говорит нормальные вещи. А то до наших чинуш не доходит,что по старому ни чего в мире не будет. Старый мир рухнул.
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Atyrau85
1657203051
Красавчик
Ответить
rash1959
1657203538
Эх побольше таких "григорянов", глядишь всё было бы иначе. Спасибо Александр Григорян за то, что показал свои крепкие яйца.
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