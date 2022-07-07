Кокорин ведет переговоры с «Торпедо», клубы РПЛ проголосовали за Кубок лиги, Роналду не тренируется с «МЮ» и другие новости дня

Селюк: «Все знают, что Юран берет деньги с игроков. Еще он не стесняется покупать водку в форме клуба».
Крыховяк может уехать в Саудовскую Аравию.
Роналду расстроен понижением зарплаты в «Манчестер Юнайтед». Он хочет уйти (MEN).
Новичок «Зенита» Мантуан травмировался в матче Кубка Либертадорес.
Большинство клубов РПЛ одобрило введение Кубка лиги. Против высказались три клуба.
Роналду не тренируется с «МЮ» третий день подряд. В клубе не знают, поедет ли он в предсезонное турне.
Кокорин ведет переговоры с «Торпедо» («РБК Спорт»).
Фанаты «Зенита» сняли пародию на Зарему.
«Матч ТВ» пригрозил расторженем контракта с РПЛ в случае создания Кубка лиги.
РФС через губернаторов просит клубы отказаться от поддержки Кубка РПЛ («РБ Спорт»).
Игнатьевым интересуются клубы из Франции, Турции и еще трех стран.
РФС хочет реформировать Кубок России. Новый формат – киберспортивный.