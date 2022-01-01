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Кокорин ведет переговоры с «Торпедо», клубы РПЛ проголосовали за Кубок лиги, Роналду не тренируется с «МЮ» и другие новости дня

Селюк: «Все знают, что Юран берет деньги с игроков. Еще он не стесняется покупать водку в форме клуба».

Крыховяк может уехать в Саудовскую Аравию.

Роналду расстроен понижением зарплаты в «Манчестер Юнайтед». Он хочет уйти (MEN).

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Большинство клубов РПЛ одобрило введение Кубка лиги. Против высказались три клуба.

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Фанаты «Зенита» сняли пародию на Зарему.

«Матч ТВ» пригрозил расторженем контракта с РПЛ в случае создания Кубка лиги.

РФС через губернаторов просит клубы отказаться от поддержки Кубка РПЛ («РБ Спорт»).

Игнатьевым интересуются клубы из Франции, Турции и еще трех стран.

РФС хочет реформировать Кубок России. Новый формат – киберспортивный.

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Источник: Бомбардир.ру

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