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Роналду не тренируется с «МЮ» третий день подряд. В клубе не знают, поедет ли он в предсезонное турне

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду до сих пор не прибыл в расположение клуба.

По информации журналиста Goal Джеймса Робсона, португалец пропустил тренировку «МЮ» третий день подряд.

В клубе не знают, поедет ли Роналду в предсезонное турне, которое начнется 12 июля.

  • Неоднократно сообщалось, что Роналду может покинуть «МЮ».
  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.

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Источник: твиттер Джеймса Робсона

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16303

    житель СПб 21 минуту назад

    Жестко! И лишний раз подтверждает: деньги для него не главное.

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    Рейтинг: +4777

    neim 31 минуту назад

    По нашему советскому КЗОТу, на увольнение за прогулы уже нагулял ))).

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