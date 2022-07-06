Роналду не тренируется с «МЮ» третий день подряд. В клубе не знают, поедет ли он в предсезонное турне

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду до сих пор не прибыл в расположение клуба.

По информации журналиста Goal Джеймса Робсона, португалец пропустил тренировку «МЮ» третий день подряд.

В клубе не знают, поедет ли Роналду в предсезонное турне, которое начнется 12 июля.