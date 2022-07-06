Роналду не тренируется с «МЮ» третий день подряд. В клубе не знают, поедет ли он в предсезонное турне

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду до сих пор не прибыл в расположение клуба.
По информации журналиста Goal Джеймса Робсона, португалец пропустил тренировку «МЮ» третий день подряд.
В клубе не знают, поедет ли Роналду в предсезонное турне, которое начнется 12 июля.
- Неоднократно сообщалось, что Роналду может покинуть «МЮ».
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.
Источник: твиттер Джеймса Робсона