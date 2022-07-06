Кокорин ведет переговоры с «Торпедо» («РБК Спорт»)

«Торпедо» и представители нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина провели переговоры о переходе футболиста в российский клуб, сообщает «РБК Спорт».
Московский клуб давно рассматривает вариант подписания контракта с Кокориным. Ему могут предложить контракт по схеме «1+1».
«По зарплате клуб не готов платить ему, сколько «Фиорентина». Если все получится, то эта сумма будет сильно ниже 1 миллиона евро в год.
Многое зависит от того, будет ли расторгнуто соглашение Александра с флорентийцами и захочет ли сам игрок перейти в «Торпедо», – сообщил источник «РБК Спорт».
- Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным.
- Нападающий провел за клуб 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
- «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 5 миллионов евро.
Источник: «РБК Спорт»