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Кокорин ведет переговоры с «Торпедо» («РБК Спорт»)

«Торпедо» и представители нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина провели переговоры о переходе футболиста в российский клуб, сообщает «РБК Спорт».

Московский клуб давно рассматривает вариант подписания контракта с Кокориным. Ему могут предложить контракт по схеме «1+1».

«По зарплате клуб не готов платить ему, сколько «Фиорентина». Если все получится, то эта сумма будет сильно ниже 1 миллиона евро в год.

Многое зависит от того, будет ли расторгнуто соглашение Александра с флорентийцами и захочет ли сам игрок перейти в «Торпедо», – сообщил источник «РБК Спорт».

  • Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным.
  • Нападающий провел за клуб 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
  • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 5 миллионов евро.

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Источник: «РБК Спорт»

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Сегодня, 14:25
Комментарии4
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  • ...
    Рейтинг: +330

    заткнитемнерот 1 минуту назад

    Если только в Фиорентине заставят на гвоздях сидеть. Но Саша настоящий боец. #Сашаверим

    0
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    Рейтинг: +5727

    Давид59 6 минут назад

    Что за дурацкие вопросы. Кто же из Италии сам уедет? Выгонят, тогда и посмотрим

    0
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  • ...
    Рейтинг: +3665

    Беспонтий 12 минут назад

    не не не
    "умерла ,так умерла"

    " Молоток, б*я! Не колись! Держись до последнего!"

    0
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  • ...
    Рейтинг: +373

    кaстрюлька 15 минут назад

    Пусть в Кутаиси здует ?

    0
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