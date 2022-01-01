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Селюк: «Все знают, что Юран берет деньги с игроков. Еще он не стесняется покупать водку в форме клуба»

Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что главный тренер «Химок» Сергей Юран берет деньги с игроков за попадание в состав.

«Юран сказал, что не знает меня. Как он может меня не знать, если я его конец карьеры устраивал в футболе? Мой игрок, полузащитник Николас Лоуренс, 100 процентов уйдeт из «Химок». Он уйдeт из-за Юрана. Все знают, что Юран берeт деньги, но все молчат.

Когда он был в «Шиннике» главным тренером, Юран делал то же самое, но подставили генерального директора и его посадили за все эти махинации, когда Юран был главным тренером. Директора посадили, а Юрана нет, хотя брал как раз Юран. Время идeт, методы не меняются.

Может, он кому-то даeт денег, чтобы его взяли на работу. Именно поэтому Лоуренс хочет уйти из «Химок», так как не хочет работать с главным тренером, который занимается поборами финансовых средств с футболистов, а также не стесняется заходить в вино-водочные магазины в клубной экипировке и покупать водку. Когда место футболиста занимают те, кто больше ему даeт», – сказал Селюк.

  • Ранее агент предлагал проверить Юрана на детекторе лжи.
  • Юран принял «Химки» зимой и сохранил с клубом прописку в РПЛ.
  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: Vprognoze

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1054

    jek718875 30 минут назад

    Юрана по роже видно,алкаш знатный

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