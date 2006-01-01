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РФС через губернаторов просит клубы отказаться от поддержки Кубка РПЛ («РБ Спорт»)

Несколько клубов РПЛ получили запросы от губернаторов регионов с просьбой не поддерживать организацию Кубка лиги.

По информации «РБ Спорт», РФС при помощи губернаторов просит команды отказаться от поддержки Кубка лиги. Турнир с большой вероятностью не состоится в существующем виде и будет интегрирован в Кубок России.

  • На общем собрании РПЛ 13 клубов проголосовали за введение турнира.
  • Против высказались «Факел», «Химки» и «Оренбург».
  • «Матч ТВ» пригрозил РПЛ расторжением контракта из-за Кубка лиги.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +17056

    Garrincha58 23 минуты назад

    суета бабки и возня вокруг того чего ещё нет да и не будет наверное, а может оно и к лучшему

    0
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    Рейтинг: +25066

    vladimir-7 49 минут назад

    Прошла команда от Муллера и РФС пошел на попятную, сейчас нагнет исполком
    РФС и всё, на голосование клубов забили "ВИНТ".

    1
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  • ...
    Рейтинг: +3476

    Enter2006 50 минут назад

    Не понял... Ведь "спорт вне политики"? )))

    1
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    Рейтинг: +8495

    R_a_i_n 56 минут назад

    Возня... не могут поделить барыши

    0
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