РФС через губернаторов просит клубы отказаться от поддержки Кубка РПЛ («РБ Спорт»)

Несколько клубов РПЛ получили запросы от губернаторов регионов с просьбой не поддерживать организацию Кубка лиги.
По информации «РБ Спорт», РФС при помощи губернаторов просит команды отказаться от поддержки Кубка лиги. Турнир с большой вероятностью не состоится в существующем виде и будет интегрирован в Кубок России.
- На общем собрании РПЛ 13 клубов проголосовали за введение турнира.
- Против высказались «Факел», «Химки» и «Оренбург».
- «Матч ТВ» пригрозил РПЛ расторжением контракта из-за Кубка лиги.
Источник: «РБ Спорт»