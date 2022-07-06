РФС через губернаторов просит клубы отказаться от поддержки Кубка РПЛ («РБ Спорт»)

Несколько клубов РПЛ получили запросы от губернаторов регионов с просьбой не поддерживать организацию Кубка лиги.

По информации «РБ Спорт», РФС при помощи губернаторов просит команды отказаться от поддержки Кубка лиги. Турнир с большой вероятностью не состоится в существующем виде и будет интегрирован в Кубок России.