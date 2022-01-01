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В «Химках» объяснили, почему проголосовали против введения Кубка РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, почему клуб не поддержал идею проведения Кубка лиги.

«Мы не поддержали решение создания Кубка лиги, потому что на данном этапе нету гарантированных источников финансирования. Права трансляции — тоже нерешенный вопрос.

Тему надо проработать, потому что это дополнительные расходы и для клубов, а без источника финансирования это достаточно проблематично. Потому что и глубина состава должна быть другая.

На данном этапе мы не поддержали это решение именно по этим причинам — этот турнир не проработан: ни с позиции вещателей, ни с позиции спонсоров. Окончательное решение за РФС, мы его поддержим», — сказал Терюшков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:36
Комментарии3
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    Рейтинг: +7146

    BarStep 2 минуты назад

    Вот так у нас практически во всём..

    Проработать, углубить, усилить, 25 раз обсудить и ..,
    когда тема уже не актуальна - утвердить!

    0
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  • ...
    Рейтинг: +612

    Forvard47 1 час назад

    предлагаю те кто против заменить на рубин, црвену и партизан, можно еще севастополь и таврию

    1
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  • ...
    Рейтинг: +2896

    acor94 1 час назад

    Тоесть турнир не поддержим, а рфс поддержим.

    Непонятно...

    0
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