Оздоев: «У «Зенита» средние по меркам Европы легионеры»

и это правда но и ЧР у нас слабый а выйдя на игру в ЛЧ сразу для игроков темп и скорости другие и они не справляются ни с темпом ни с прессингом да и тренеров у нас в стране нет взять в Зените Семака ну не тренер он для международных матчей нет поставленной игры в атаке в защите вообще полный кавардак и до сих пор нет надёжного вратаря зачем тратить бабло скажем на Адамова Алипа или очередных арендованных бразильцев вы бы лучше купили Сафонова или уже на худой конец Лантратова но нет же будут в очередной раз тусовать Кержа или Одоевского и они не знают кто из них номер 1 а так с вратарями нельзя у них другая психология нет уверенности значит нет стабильности
Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев оценил экс-партнеров.
«Если ты хочешь обыгрывать «Челси», «Ювентус» или «Лацио», нужно вкладывать десятки миллионов евро. Легионеры, которых привозит «Зенит», для России — топ-футболисты, но по меркам Европы они средние.
Извини меня, в Европе покупают футболистов за 100 миллионов, а у нас за 5. Вопрос возможностей», – считает Оздоев.
- Оздоев покинул «Зенит» – контракт истек.
- Со сборной России Оздоев доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.
- Сейчас Оздоев ищет новый клуб. Есть варианты в Турции и на Ближнем Востоке.