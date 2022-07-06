Оздоев: «У «Зенита» средние по меркам Европы легионеры»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев оценил экс-партнеров.
«Если ты хочешь обыгрывать «Челси», «Ювентус» или «Лацио», нужно вкладывать десятки миллионов евро. Легионеры, которых привозит «Зенит», для России — топ-футболисты, но по меркам Европы они средние.
Извини меня, в Европе покупают футболистов за 100 миллионов, а у нас за 5. Вопрос возможностей», – считает Оздоев.
- Оздоев покинул «Зенит» – контракт истек.
- Со сборной России Оздоев доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.
- Сейчас Оздоев ищет новый клуб. Есть варианты в Турции и на Ближнем Востоке.
Источник: Sport24