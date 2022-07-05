ST: «Промес на записи клипа про «Спартак» меня шокировал»

Рэпер ST прокомментировал участие форварда Квинси Промеса в съемках клипа про «Спартак».

«Хотелось, чтобы это было музыкально, по-летнему и свежо. Мы справились достойно. Когда Квинси зашел в студию, я был, мягко говоря, шокирован. Ему стоит чаще записывать музыку.

Почему я болею за «Спартак»? А есть какие-то другие варианты? Болеть за «Спартак» – это зов сердца и крови. Здесь всe как в браке – никакого насильно заставлять не будем», – сказал ST.