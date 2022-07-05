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  • Агент Ткаченко назвал страны, в которых есть инструкция не брать игроков из России

Агент Ткаченко назвал страны, в которых есть инструкция не брать игроков из России

5 июля 2022, 09:33
10

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, в каких странах есть инструкция не брать российских игроков.

– Какими вы видите дальнейшие связи нашего футбола с европейским?

— Что касается отмены русского футбола в Европе в целом — это не только вопрос общественного мнения. Оно как раз в последнее время изменилось в лучшую сторону.

Даже риторика клубов — особенно испанских и итальянских, в меньшей степени немецких — стала чуть-чуть мягче: «Люди, читай футболисты, ни в чем не виноваты». Это вопрос прямого давления политических и бюрократических организаций на клубы и федерации. Как в случае с «Уимблдоном».

Знаю, что в Америке, Германии, Англии и той же Швейцарии даже была специальная инструкция — не приобретать тренеров и футболистов из России.

— Грустно.

— Недавно я разговаривал со спортивным директором «Рубина» Олегом Яровинским. У него сильные связи в международном футболе. И мы с ним по-прежнему считаем, что сейчас, по политическим причинам, трансферы российских игроков в Европу еще слишком нереальны.

Но даже если отбросить политику — сегодня, увы, в Европе отсутствует спрос на наших футболистов. Большинство из-них не соответствует европейским стандартам качества, если только ты не талант уровня Захаряна.

Думаю, в Европе по российским игрокам в ближайшее время могут быть только рандомные сделки. Но все равно: очень важно, чтобы хотя бы одна произошла. Тогда другие посмотрят и скажут: «А почему бы и нам не сделать то же самое?»

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не играет в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (10)
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Давид59
1657003082
Сильные связи. Инструкция. Попахивает терминами из советских времён.
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Январь 59
1657003517
А вы все смотрите в Европу. Нас там не хотят видеть. Пора уходить из советов Европы , из УЕФА, и сказать им по русски-громко:"Мы вас и видеть не хотим, ни спортсменов, ни ОБСЕ, ни политиков , исключения можно оставить для музыкантов.
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mihail200606
1657005253
Так брать то некого..их и раньше не брали без всяких инструкций..
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Plyash
1657016028
Благодаря Кокоше теперь с российскими футболёрами просто будут шугаться общения.И придумают пунктик - типа,если по какой-либо причине игрок не выходил на поле более пяти(семи,десяти) игр за сезон,то клуб имеет право рассторгнуть контракт без объяснения причин и выплаты неустойки.
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