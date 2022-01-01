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Агент Ткаченко назвал страны, в которых есть инструкция не брать игроков из России

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, в каких странах есть инструкция не брать российских игроков.

– Какими вы видите дальнейшие связи нашего футбола с европейским?

— Что касается отмены русского футбола в Европе в целом — это не только вопрос общественного мнения. Оно как раз в последнее время изменилось в лучшую сторону.

Даже риторика клубов — особенно испанских и итальянских, в меньшей степени немецких — стала чуть-чуть мягче: «Люди, читай футболисты, ни в чем не виноваты». Это вопрос прямого давления политических и бюрократических организаций на клубы и федерации. Как в случае с «Уимблдоном».

Знаю, что в Америке, Германии, Англии и той же Швейцарии даже была специальная инструкция — не приобретать тренеров и футболистов из России.

— Грустно.

— Недавно я разговаривал со спортивным директором «Рубина» Олегом Яровинским. У него сильные связи в международном футболе. И мы с ним по-прежнему считаем, что сейчас, по политическим причинам, трансферы российских игроков в Европу еще слишком нереальны.

Но даже если отбросить политику — сегодня, увы, в Европе отсутствует спрос на наших футболистов. Большинство из-них не соответствует европейским стандартам качества, если только ты не талант уровня Захаряна.

Думаю, в Европе по российским игрокам в ближайшее время могут быть только рандомные сделки. Но все равно: очень важно, чтобы хотя бы одна произошла. Тогда другие посмотрят и скажут: «А почему бы и нам не сделать то же самое?»

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не играет в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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Источник: Sport24

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Комментарии6
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    Рейтинг: +7426

    mihail200606 1 час назад

    Так брать то некого..их и раньше не брали без всяких инструкций..

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    Рейтинг: +10992

    Алексей З 1 час назад

    Политика политикой , но " в Европе отсутствует спрос на наших футболистов", вот что главное.
    Развивайте футбол , а не ищите заговоров где их нет. У нас до февраля в Европе играли Головин и Миранчук, ничего не изменилось.

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    Рейтинг: +2180

    Январь 59 > Алексей З 1 час назад

    В девяностых многие наши игроки играли в Европе. Мостовой, Шалимов, Карпин, Онопко, Юран, Кульков, Канчельскис, Смертин, Жирков- это малая часть игроков , которые уехали в Европу и там не плохо играли. Сегодня другие инструкции. Сегодня не получилось поставить Россию на колени. Так что политика на первом месте. И не не надо говорить что мы плохие, нас ненавидят за то что мы сильные.

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    Рейтинг: +10992

    Алексей З > Январь 59 1 час назад

    Хватит уже политики , инструкции, голову включи !
    У нас нет игроков по уровню какие были в 90-х.
    Вот главная причина.
    Ты Европе нах не нужен и в какой позе живёшь это только твои проблемы.
    Наша сила только в огромном количестве безмозглых ура-патриотов ( как ты).

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    Рейтинг: +2180

    Январь 59 2 часа назад

    А вы все смотрите в Европу. Нас там не хотят видеть. Пора уходить из советов Европы , из УЕФА, и сказать им по русски-громко:"Мы вас и видеть не хотим, ни спортсменов, ни ОБСЕ, ни политиков , исключения можно оставить для музыкантов.

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    Рейтинг: +5719

    Давид59 2 часа назад

    Сильные связи. Инструкция. Попахивает терминами из советских времён.

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