Ещенко получил должность в академии «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко стал техническим директором академии московского клуба.
«В Академии Ещенко займет должность заместителя технического директора и сосредоточит свое внимание на старших возрастных группах, в первую очередь, командах, выступающих в Юношеской футбольной лиге», – сообщает пресс-служба академии «Спартака».
- 38-летний Ещенко закончил карьеру в январе и вошел в тренерский штаб команды.
- Он играл за «Спартак» с 2016 года.
- Как игрок он выиграл с клубом РПЛ, как тренер – Кубок России.
Источник: сайт академии «Спартака»