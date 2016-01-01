Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?
2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

Ещенко получил должность в академии «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко стал техническим директором академии московского клуба.

«В Академии Ещенко займет должность заместителя технического директора и сосредоточит свое внимание на старших возрастных группах, в первую очередь, командах, выступающих в Юношеской футбольной лиге», – сообщает пресс-служба академии «Спартака».

  • 38-летний Ещенко закончил карьеру в январе и вошел в тренерский штаб команды.
  • Он играл за «Спартак» с 2016 года.
  • Как игрок он выиграл с клубом РПЛ, как тренер – Кубок России.

Новости по теме
«Спартак» предложил Ещенко работу в академии клуба 4
«Спартак» объявил об уходе Ещенко и еще шести тренеров из штаба Ваноли 14
Ещенко: «Я покидаю «Спартак»? У меня еще нет точной информации» 1
Источник: сайт академии «Спартака»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:45
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11