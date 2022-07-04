Ещенко получил должность в академии «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко стал техническим директором академии московского клуба.

«В Академии Ещенко займет должность заместителя технического директора и сосредоточит свое внимание на старших возрастных группах, в первую очередь, командах, выступающих в Юношеской футбольной лиге», – сообщает пресс-служба академии «Спартака».