Сутормин – о Fan ID: «Это неправильно, если фанаты не хотят ходить на стадионы»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о введении системы Fan ID в России.
— С нового сезона вводится Fan ID. Как ты к этому относишься?
— Очень хочется, чтобы все стадионы России заполнялись, а фанаты ходили и получали удовольствие от футбола. Надеюсь, что наши футбольные органы придут к какому-то пониманию с болельщиками и все желающие будут ходить на матчи.
Насколько я видел, не очень хороших ситуаций на стадионах в последнее время не возникало. Если какие-то болельщики не хотят из-за Fan ID ходить на стадионы — это неправильно.
Слышал, что РФС готовит встречу с болельщиками. Надеюсь, они найдут компромисс. Сейчас нет никаких ограничений — очень важно, чтобы стадионы заполнялись на максимум.
- Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.
- Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
- Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.
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