Шакира готова нанести репутационный удар по Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и певица Шакира имеют разногласия по поводу опеки над детьми.

Футболист не хочет отпускать бывшую жену с двумя сыновьями в США.

В связи с этим испанец и колумбийка готовятся к судебному процессу.

Чтобы склонить суд в свою сторону, Шакира намерена нанести серьезный удар по репутации Пике.

Певица наняла специалистов, которые собирают данные о поведении спортсмена, его личной жизни и других секретах.