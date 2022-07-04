Шакира готова нанести репутационный удар по Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и певица Шакира имеют разногласия по поводу опеки над детьми.
Футболист не хочет отпускать бывшую жену с двумя сыновьями в США.
В связи с этим испанец и колумбийка готовятся к судебному процессу.
Чтобы склонить суд в свою сторону, Шакира намерена нанести серьезный удар по репутации Пике.
Певица наняла специалистов, которые собирают данные о поведении спортсмена, его личной жизни и других секретах.
- Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня.
- Пара состояла в отношениях с 2011 года.
- Они не были официально женаты.
Источник: Marca