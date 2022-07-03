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Шакира готова нанести репутационный удар по Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и певица Шакира имеют разногласия по поводу опеки над детьми.

Футболист не хочет отпускать бывшую жену с двумя сыновьями в США.

В связи с этим испанец и колумбийка готовятся к судебному процессу.

Чтобы склонить суд в свою сторону, Шакира намерена нанести серьезный удар по репутации Пике.

Певица наняла специалистов, которые собирают данные о поведении спортсмена, его личной жизни и других секретах.

  • Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня.
  • Пара состояла в отношениях с 2011 года.
  • Они не были официально женаты.

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Источник: Marca

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Комментарии2
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    Рейтинг: +22921

    DOCTOR PENALTY 5 минут назад

    Багира готовится к прыжку.)

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    Рейтинг: +10953

    Алексей З 1 час назад

    Бомбардир , а вам это зачем ?
    Так было и будет всегда. Вспомните наших Аршавина , Глушакова , Мамаева, чему удивляться ?

    2
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