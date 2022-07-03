«Манчестер Сити» может обменять Зинченко на де Лигта

Александр Зинченко может покинуть «Манчестер Сити». Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на Calciomercato, англичане рассматривают вариант включения украинца в сделку по трансферу защитника «Ювентуса» Матейса де Лигта.
Есть и альтернативная опция: в обмен на де Лигта в Турин отправится Илкай Гюндоган и 40-50 миллионов евро.
- Другой претендент на Зинченко – «Челси».
- Рыночная стоимость Зинченко – 25 миллионов евро.
- В прошлом сезоне он провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
Источник: «Чемпионат»