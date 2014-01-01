Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
2 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России
3 Тест: угадай футболиста по его дому
Тест: угадай футболиста по его дому

Геркус привел четыре аргумента в пользу создания Кубка РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус объяснил, почему создание Кубка РПЛ – это хорошая идея.

Он привел четыре аргумента:

  • Увеличение количества матчей;
  • Дополнительные интересные игры для болельщиков, на которых не будет Fan ID;
  • Улучшение финансового положения всех участников турнира за счет призовых;
  • Шанс провести ряд экспериментов.

«Лично я – двумя руками за Кубок лиги!

Это дополнительные игры для игроков – не мы ли жаловались о недостаточной игровой практике для них?

Это дополнительные игры для болельщиков, особенно для тех, кто ходит не очень часто. У них появляется дополнительный шанс «поймать» матч с привлекательной афишей в относительно тeплое время года.

Не забудем и о таком немаловажном факторе, что на Кубок лиги, как на турнир неофициальный, действие FAN ID не распространяется.

В конце концов, это дополнительные – и очень существенные, минимум 100 миллионов для каждого участника! – деньги в бюджет клубов. Не мы ли ратовали за любые способы зарабатывать рыночные деньги?

А ещe это возможность опробовать кучу разных новшеств в формате, в судействе, в «упаковке» матчей. Турнир-то неофициальный, строго придерживаться правил необходимости нет», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

  • 3 компании готовы финансировать проведение Кубка РПЛ.
  • Турнир в случае создания, вероятно, стартует 26 июля.
  • Всего планируется сыграть 77 матчей, 29 из которых – в плей-офф.

Новости по теме
Геркус отреагировал на интерес со стороны «Торпедо» 1
«Торпедо» подтвердило переговоры с Геркусом: «Один из лучших специалистов в РПЛ» 1
Геркус войдeт в руководство «Торпедо» («Чемпионат»)
Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:25
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +4670

    алдан2014 54 минуты назад

    Сто миллионов каждой команде,умножаем на 18,получаем миллиард восемьсот миллионов. Покажите мне этих товарищей,готовых вложить такие деньги в неофициальный турнир? Попросту просто выкинуть? Опять начнутся левые схемы

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11