Геркус привел четыре аргумента в пользу создания Кубка РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус объяснил, почему создание Кубка РПЛ – это хорошая идея.

Он привел четыре аргумента:

Увеличение количества матчей;

Дополнительные интересные игры для болельщиков, на которых не будет Fan ID;

Улучшение финансового положения всех участников турнира за счет призовых;

Шанс провести ряд экспериментов.

«Лично я – двумя руками за Кубок лиги!

Это дополнительные игры для игроков – не мы ли жаловались о недостаточной игровой практике для них?

Это дополнительные игры для болельщиков, особенно для тех, кто ходит не очень часто. У них появляется дополнительный шанс «поймать» матч с привлекательной афишей в относительно тeплое время года.

Не забудем и о таком немаловажном факторе, что на Кубок лиги, как на турнир неофициальный, действие FAN ID не распространяется.

В конце концов, это дополнительные – и очень существенные, минимум 100 миллионов для каждого участника! – деньги в бюджет клубов. Не мы ли ратовали за любые способы зарабатывать рыночные деньги?

А ещe это возможность опробовать кучу разных новшеств в формате, в судействе, в «упаковке» матчей. Турнир-то неофициальный, строго придерживаться правил необходимости нет», – написал Геркус в своем телеграм-канале.