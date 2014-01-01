Геркус привел четыре аргумента в пользу создания Кубка РПЛ

Сто миллионов каждой команде,умножаем на 18,получаем миллиард восемьсот миллионов. Покажите мне этих товарищей,готовых вложить такие деньги в неофициальный турнир? Попросту просто выкинуть? Опять начнутся левые схемы
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус объяснил, почему создание Кубка РПЛ – это хорошая идея.
Он привел четыре аргумента:
- Увеличение количества матчей;
- Дополнительные интересные игры для болельщиков, на которых не будет Fan ID;
- Улучшение финансового положения всех участников турнира за счет призовых;
- Шанс провести ряд экспериментов.
«Лично я – двумя руками за Кубок лиги!
Это дополнительные игры для игроков – не мы ли жаловались о недостаточной игровой практике для них?
Это дополнительные игры для болельщиков, особенно для тех, кто ходит не очень часто. У них появляется дополнительный шанс «поймать» матч с привлекательной афишей в относительно тeплое время года.
Не забудем и о таком немаловажном факторе, что на Кубок лиги, как на турнир неофициальный, действие FAN ID не распространяется.
В конце концов, это дополнительные – и очень существенные, минимум 100 миллионов для каждого участника! – деньги в бюджет клубов. Не мы ли ратовали за любые способы зарабатывать рыночные деньги?
А ещe это возможность опробовать кучу разных новшеств в формате, в судействе, в «упаковке» матчей. Турнир-то неофициальный, строго придерживаться правил необходимости нет», – написал Геркус в своем телеграм-канале.
- 3 компании готовы финансировать проведение Кубка РПЛ.
- Турнир в случае создания, вероятно, стартует 26 июля.
- Всего планируется сыграть 77 матчей, 29 из которых – в плей-офф.