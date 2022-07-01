«Три тайма, отказ от ничьих, объяснение арбитрами своих решений». Стали известны возможные нововведения в Кубке РПЛ

Телеграм-канал «Мутко против» раскрыл нововведения, которые могут появиться в Кубке российской Премьер-лиги.

«По моим данным, организаторы предложили добавить несколько нововведений в формат турнира.

Во-первых, есть интересное предложение сделать кубок без ничьих и с «хоккейной» системой очков (3-2-1-0). То есть в случае ничьи, назначается серия пенальти и победитель получает два очка.

Кроме того, клубы обсуждают проведение игр в три тайма по 30 минут.

Кстати, ближе к публике могут стать и судьи. Сейчас обсуждается возможность, что судьи будут сразу же давать комментарии по итогам просмотра VAR в режиме лайв», – пишет источник.