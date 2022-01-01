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«Три тайма, отказ от ничьих, объяснение арбитрами своих решений». Стали известны возможные нововведения в Кубке РПЛ

Телеграм-канал «Мутко против» раскрыл нововведения, которые могут появиться в Кубке российской Премьер-лиги.

«По моим данным, организаторы предложили добавить несколько нововведений в формат турнира.

Во-первых, есть интересное предложение сделать кубок без ничьих и с «хоккейной» системой очков (3-2-1-0). То есть в случае ничьи, назначается серия пенальти и победитель получает два очка.

Кроме того, клубы обсуждают проведение игр в три тайма по 30 минут.

Кстати, ближе к публике могут стать и судьи. Сейчас обсуждается возможность, что судьи будут сразу же давать комментарии по итогам просмотра VAR в режиме лайв», – пишет источник.

  • 3 компании готовы финансировать проведение Кубка РПЛ.
  • Турнир в случае создания, вероятно, стартует 26 июля.
  • Всего планируется сыграть 77 матчей, 29 из которых – в плей-офф.

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Источник: «Мутко против»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +17033

    Garrincha58 1 час назад

    тогда выдайте им клюшки и пусть играют в хоккей на траве придумывать всякую отсебятину много ума не надо

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    Рейтинг: +466

    gunstilzit 2 часа назад

    И в каждую команду по хоккеисту!

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