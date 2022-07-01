Нобоа – о переходе в ЦСКА к Федотову: «Не знаю, посмотрим»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о возможном переходе в ЦСКА.
— ФИФА разрешила приостанавливать контракты. Ты остаешься в «Сочи»?
— Да, никаких проблем. Переход к Федотову в ЦСКА? Это уже другой вопрос. Посмотрим, время есть, я не знаю.
— Ты не скучаешь?
— Варианты возможны, я стараюсь каждые матчи играть хорошо. Посмотрим.
— Как ты отреагировал на уход Федотова?
— Это футбол. Каждый футболист и тренер может поменять клуб. Он хороший тренер. Он дал результат для нашей команды.
- 37-летний Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года.
- До этого он играл за «Зенит», «Рубин», «Ростов» и «Динамо».
- Экс-тренер «Сочи» Владимир Федотов возглавил ЦСКА в июне.
Источник: «Спорт-Экспресс»