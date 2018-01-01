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Нобоа – о переходе в ЦСКА к Федотову: «Не знаю, посмотрим»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о возможном переходе в ЦСКА.

— ФИФА разрешила приостанавливать контракты. Ты остаешься в «Сочи»?

— Да, никаких проблем. Переход к Федотову в ЦСКА? Это уже другой вопрос. Посмотрим, время есть, я не знаю.

— Ты не скучаешь?

— Варианты возможны, я стараюсь каждые матчи играть хорошо. Посмотрим.

— Как ты отреагировал на уход Федотова?

— Это футбол. Каждый футболист и тренер может поменять клуб. Он хороший тренер. Он дал результат для нашей команды.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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