Пивоваров – о Кубке лиги: «У РПЛ есть предложения на несколько миллиардов рублей»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о преимуществах Кубка РПЛ.

«По финансированию. У РПЛ уже есть альтернативные коммерческие предложения на несколько миллиардов рублей.

Эти оферты позволяют обеспечить проведение турнира с финансовой точки зрения и привлечь в футбольную отрасль дополнительные деньги с рынка, тем самым дать заработать клубам и увеличить долю футбола в индустрии развлечений.

Обсуждали и другие плюсы Кубка РПЛ: больше медиа– и оффлайн-контента для зрителей, свежий и понятный молодой аудитории формат, больше материала для СМИ и блогеров, ну и, конечно, 77 игр топового уровня — это дополнительная площадка для спортивного прогресса молодых футболистов.

Вся наша работа ведется с целью развития футбола и повышения к нему интереса в нашей стране. Мы очень рады, что новый руководитель РПЛ так активно включился в этот проект и дал обещание его максимально поддержать», – сообщил Пивоваров.