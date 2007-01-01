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Нобоа объяснил, почему не приостановил контракт с «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, почему остался в клубе РПЛ, несмотря на разрешение ФИФА для легионеров приостанавливать действующие контракты.

– У меня такой мысли не возникало. Мне и моей семье комфортно в Сочи, меня все устраивает. Сильная команда, отличные условия – зачем что-то менять?

Конечно, вначале мои родные из Эквадора сильно переживали из-за происходящего, но сейчас уже все нормально – поняли, что поводов для беспокойства нет.

Еще в марте руководство клуба дало нам гарантии безопасности, нас успокоили, так что мы могли думать только о футболе.

– Как относитесь к тем, кто все-таки уезжает?

– Каждый делает свой выбор. Многое зависит от мнения семьи. Я не могу осуждать их.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1722

    lek! 15 минут назад

    В такой возрасте кто тебе ещё будет так платить ?
    Да и не нужен Ты ни кому Я так думаю за приделами России .

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    Рейтинг: +3469

    minaev23 22 минуты назад

    В его возрасте неплохой вариант. После можно да и нужно я думаю надо оставаться в структуре клуба, а там и тренером можно стать.Вот Семак например......

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    Рейтинг: +10844

    Алексей З 23 минуты назад

    37 !!! Эквадор !!!
    Очень "дешёвый" пропагандистский ход .
    Ну куда он поедет , кому он нужен ?

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