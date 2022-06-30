Нобоа объяснил, почему не приостановил контракт с «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, почему остался в клубе РПЛ, несмотря на разрешение ФИФА для легионеров приостанавливать действующие контракты.

– У меня такой мысли не возникало. Мне и моей семье комфортно в Сочи, меня все устраивает. Сильная команда, отличные условия – зачем что-то менять?

Конечно, вначале мои родные из Эквадора сильно переживали из-за происходящего, но сейчас уже все нормально – поняли, что поводов для беспокойства нет.

Еще в марте руководство клуба дало нам гарантии безопасности, нас успокоили, так что мы могли думать только о футболе.

– Как относитесь к тем, кто все-таки уезжает?

– Каждый делает свой выбор. Многое зависит от мнения семьи. Я не могу осуждать их.