Нобоа объяснил, почему не приостановил контракт с «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, почему остался в клубе РПЛ, несмотря на разрешение ФИФА для легионеров приостанавливать действующие контракты.
– У меня такой мысли не возникало. Мне и моей семье комфортно в Сочи, меня все устраивает. Сильная команда, отличные условия – зачем что-то менять?
Конечно, вначале мои родные из Эквадора сильно переживали из-за происходящего, но сейчас уже все нормально – поняли, что поводов для беспокойства нет.
Еще в марте руководство клуба дало нам гарантии безопасности, нас успокоили, так что мы могли думать только о футболе.
– Как относитесь к тем, кто все-таки уезжает?
– Каждый делает свой выбор. Многое зависит от мнения семьи. Я не могу осуждать их.
Источник: «Матч ТВ»