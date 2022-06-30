Кавазашвили – о приезде Абаскаля в «Спартак»: «Ему дать героя России за это?»

БЫвший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о новом тренере клуба Гильермо Абаскале.
«Я считаю, что он не сделал нам одолжение тем, что приехал. Подумаешь, что приехал и собираешься привезти жену. Не хочешь – не привози. Не хочешь – не приезжай. Мы найдем другого.
Ему дать звездочку героя России за это? Просто удивительно», – сказал Кавазашвили.
- 33-летний Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
- Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
- Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»