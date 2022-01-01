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Кавазашвили – о приезде Абаскаля в «Спартак»: «Ему дать героя России за это?»

БЫвший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о новом тренере клуба Гильермо Абаскале.

«Я считаю, что он не сделал нам одолжение тем, что приехал. Подумаешь, что приехал и собираешься привезти жену. Не хочешь – не привози. Не хочешь – не приезжай. Мы найдем другого.

Ему дать звездочку героя России за это? Просто удивительно», – сказал Кавазашвили.

  • 33-летний Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
  • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1172

    Taps 5 минут назад

    В московские команды набирают разную шушеру,
    лишь бы показать, что мы не изолированы.

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    Рейтинг: +10830

    Алексей З 39 минут назад

    О , и этот здесь !!!
    Бомбардир с честью выполняет заказ газпрома.
    Что-то Вовочки Быстрова и Гены Орлова давно не было.
    НЕ халтурьте , а то премии не видать.

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