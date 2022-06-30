Кавазашвили – о приезде Абаскаля в «Спартак»: «Ему дать героя России за это?»

БЫвший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о новом тренере клуба Гильермо Абаскале.

«Я считаю, что он не сделал нам одолжение тем, что приехал. Подумаешь, что приехал и собираешься привезти жену. Не хочешь – не привози. Не хочешь – не приезжай. Мы найдем другого.

Ему дать звездочку героя России за это? Просто удивительно», – сказал Кавазашвили.