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Кассьерра выбрал номер в «Зените»

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра определился с игровым номером в клубе из Петербурга.

— Уже выбрали игровой номер?

— Да, это будет 30-й. Я давно идентифицирую себя с ним, он был на моей футболке в прошлом году и в первом сезоне в «Белененсеше». Так что мое приключение в «Зените» начнется под номером 30!

  • Контракт с 25-летним колумбийцем подписан по схеме «3+1».
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 4 миллиона евро плюс бонусы.
  • Год назад «Сочи» купил Кассьерру за 1,2 миллиона евро.
  • Он забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

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Источник: сайт «Зенита»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1095

    fakeid 54 минуты назад

    а если по теме - то 22й нужно было брать)

    1
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    Рейтинг: +1095

    fakeid 57 минут назад

    в спартаге каждый стремится занять номер 69. но он пожизненно закреплён за болельщиками, типа адена, и прочих здешних рыл)

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