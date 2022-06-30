Кассьерра выбрал номер в «Зените»

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра определился с игровым номером в клубе из Петербурга.

— Уже выбрали игровой номер?

— Да, это будет 30-й. Я давно идентифицирую себя с ним, он был на моей футболке в прошлом году и в первом сезоне в «Белененсеше». Так что мое приключение в «Зените» начнется под номером 30!