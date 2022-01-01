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Тарханов назвал четыре команды РПЛ, которые мог бы усилить Дзюба

Бывший тренер «Урала», «Химок» и «Енисея» Александр Тарханов порассуждал о будущем экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– Кому из клубов РПЛ мог бы пригодиться Артем Дзюба? Или ему все-таки стоит уехать в зарубежный чемпионат?

– Думаю, что вряд ли иностранные клубы подпишут Артема. Все-таки уже солидный возраст, чтобы впервые уезжать в зарубежные чемпионаты. Да, есть варианты с Турцией, но я думаю, что для него это лучший вариант.

В России Артем по-прежнему может играть на топ-уровне. Он бы усилил «Сочи», «Краснодар» и ЦСКА.

Интересно было посмотреть на него и в составе «Ростова» под руководством Валерия Карпина. У Дзюбы был очень классный отрезок карьеры в ростовском клубе, почему бы не повторить.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.
  • Сейчас у него статус свободного агента.

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Источник: «Известия»

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