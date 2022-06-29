Агент: «Мантуан точно подарит радость фанатам «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент форварда «Коринтианса» Густаво Мантуана, прокомментировал трансфер игрока в «Зенит». Он анонсировал радость для фанатов россиян.

«Мантуан еще довольно молод, но его преимущество в том, что он умеет быстро адаптироваться. Можете не сомневаться: Густаво точно подарит немало радости болельщикам «Зенита», – сказал Гарсия.

21-летний Мантуан стоит 1,5 миллиона евро.

В сезоне Серии А у него 13 матчей, 3 гола, ассист.

В «Зените» Мантуан окажется в июле.

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