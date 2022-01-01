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Оздоев и другие игроки остались без представителя. Он устал и ушел из футбола

Представитель полузащитника Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев ушел из футбола.

«Для меня это уже пройденный этап, намерен завершить свою деятельность, связанную с футболом. Хочу больше времени уделять семье и своему шестилетнему сын – у мальчика аутизм. Это одна из главных причин моего решения.

Я устал от футбола и многих людей, который его окружают. Это не спонтанное решение, я давно об этом думал и понял, что готов об этом заявить публично. Мне было бы интересно попробовать себя в чем-то другом», – сказал Гаргаев.

  • Сегодня Гаргаев сообщил об интересе к Оздоеву из Турции.
  • Гаргаев также представлял интересы Эльмира Набиуллина, Виталия Гудиева.
  • Свободный агент Оздоев сейчас ищет новый клуб.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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