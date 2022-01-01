Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

13-я команда Турции может подписать Дзюбу и Оздоева

«Галатасарай» интересуется игроками сборной России Артемом Дзюбой и Магомедом Оздоевым. Оба свободные агенты.

«Оздоев и Дзюба отдыхали в Турции. Они входят в списки интересов «Галатасарая». Но это не означает, что они точно туда перейдут. Удивлен, что на Дзюбу нет ни одного предложения из российских клубов», – сказал представитель Оздоева Анзор Гаргаев.

  • В минувшем сезоне Суперлиги «Галатасарай» финишировал 13-м.
  • «Галатасарай» несколько дней назад возглавил Окан Бурук.
  • Последним клубом Оздоева и Дзюбы был «Зенит».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Агент Маркана прокомментировал слухи об интересе ЦСКА
ЦСКА интересуется защитником «Галатасарая» Марканом
Санчес отказал четырем клубам. «Интер» может расторгнуть с ним контракт
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:55
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +49

    Аден 8 минут назад

    дЗюбу прокормить может токмо бЗденит.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1037

    jek718875 27 минут назад

    Последние новости:Дзюбой интересуется ПСЖ, на место Неймара

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3429

    Axe111 54 минуты назад

    УДИВЛЕН)))))))))))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11