13-я команда Турции может подписать Дзюбу и Оздоева

«Галатасарай» интересуется игроками сборной России Артемом Дзюбой и Магомедом Оздоевым. Оба свободные агенты.

«Оздоев и Дзюба отдыхали в Турции. Они входят в списки интересов «Галатасарая». Но это не означает, что они точно туда перейдут. Удивлен, что на Дзюбу нет ни одного предложения из российских клубов», – сказал представитель Оздоева Анзор Гаргаев.

В минувшем сезоне Суперлиги «Галатасарай» финишировал 13-м.

«Галатасарай» несколько дней назад возглавил Окан Бурук.

Последним клубом Оздоева и Дзюбы был «Зенит».

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