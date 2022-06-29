«Зенит» сможет выкупить Ивана и Мантуана. У «Коринтианса» нет права выкупа Алберто

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об обмене нападающего Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса» – вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

– По итогам аренды «Зенит» имеет право выкупа арендованных Ивана и Мантуана, а у «Коринтианса» таких прав в отношении Юри Алберто нет.

– Соглашение с Мантуаном и Иваном исключает их отъезд в течение этого сезона?

– Они точно никуда не уедут, если «Зенит» этого не захочет. Это закреплено юридически.

24-летний Иван стоит 2,5 миллиона евро. В сезоне Серии А он не провел ни матча.

21-летний Мантуан стоит 1,5 миллиона. В сезоне Серии А у него 13 матчей, 3 гола, ассист.

«Коринтианс» идет в Серии А на 2-м месте.

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