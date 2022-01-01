«Зенит» объявил об уходе Алберто и приходе Мантуана и Ивана

если верить позорнику борзыкину из фабрики футбола на ютубе (а вот в этом вопросе я склонен ему верить) - то у мантуана на свои 21 года жизни есть достижение: кресты рвал трижды. так что вырисовывается второй маммана в зените. и вратарь ещё непонятный, зачем? в общем, тут точно кинули зенит. хорошо, что только на год.
«Зенит» обменялся игроками с бразильским «Коринтиансом». Все три футболиста из сделки арендованы.
«В составе бразильской команды сезон-2022/23 продолжит Юри Алберто, состав «Зенита» пополнят вратарь Иван и атакующий полузащитник Густаво Мантуан. Соглашение вступит в силу с середины июля.
В середине июля футболисты прибудут из Бразилии в Петербург, где пройдут медосмотр и подпишут личные контракты с клубом», – сообщил «Зенит».
- 24-летний Иван стоит 2,5 миллиона евро. В сезоне Серии А он не провел ни матча.
- 21-летний Мантуан стоит 1,5 миллиона. В сезоне Серии А у него 13 матчей, 3 гола, ассист.
- «Коринтианс» идет в Серии А на 2-м месте.
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