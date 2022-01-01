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«Зенит» объявил об уходе Алберто и приходе Мантуана и Ивана

«Зенит» обменялся игроками с бразильским «Коринтиансом». Все три футболиста из сделки арендованы.

«В составе бразильской команды сезон-2022/23 продолжит Юри Алберто, состав «Зенита» пополнят вратарь Иван и атакующий полузащитник Густаво Мантуан. Соглашение вступит в силу с середины июля.

В середине июля футболисты прибудут из Бразилии в Петербург, где пройдут медосмотр и подпишут личные контракты с клубом», – сообщил «Зенит».

  • 24-летний Иван стоит 2,5 миллиона евро. В сезоне Серии А он не провел ни матча.
  • 21-летний Мантуан стоит 1,5 миллиона. В сезоне Серии А у него 13 матчей, 3 гола, ассист.
  • «Коринтианс» идет в Серии А на 2-м месте.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Сегодня, 11:26
Комментарии8
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    Рейтинг: +1041

    fakeid 24 минуты назад

    если верить позорнику борзыкину из фабрики футбола на ютубе (а вот в этом вопросе я склонен ему верить) - то у мантуана на свои 21 года жизни есть достижение: кресты рвал трижды. так что вырисовывается второй маммана в зените. и вратарь ещё непонятный, зачем? в общем, тут точно кинули зенит. хорошо, что только на год.

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    Рейтинг: +2960

    Dgad > fakeid 6 минут назад

    Не утешай себя, годом это не закончится.

    0
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    Рейтинг: +2835

    acor94 31 минуту назад

    У вас там, редакторов, видно хороший приход, раз не можете нормально новость оформить.

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    Рейтинг: +2835

    acor94 32 минуты назад

    На сайте зенита новость :

    «Зенит» и «Коринтианс» достигли соглашения о двусторонней аренде игроков.

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    Рейтинг: +2835

    acor94 33 минуты назад

    Аренда, трансфер? Вы ***** нормально объясните!

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    Рейтинг: +7683

    vladik12 > acor94 29 минут назад

    Вот я прочитал, и мне все понятно).

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    Рейтинг: +1041

    fakeid > acor94 28 минут назад

    да аренда, аренда. через год обратно обменяют, если фифа позорная палки в колёса снова не вставит. у алберты контракт с зенитом до 2027, клуб его так просто не сдаст, тем более, что он самый подорожавший игрок сезона в рпл.

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    Рейтинг: +2835

    acor94 > vladik12 27 минут назад

    Потому что уже успели изменить!

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