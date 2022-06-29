В ЦСКА рассказали о визите фигуристок на тренировку клуба

В ЦСКА рассказали о встрече футболистов с известными российскими фигуристками.

28 июня базу столичного клуба посетили Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Евгения Тарасова, Майя Хромых, Дарья Усачева и Аделия Петросян.

«Все прошло замечательно. Девочки сами взяли мяч и побежали! Послезавтра выпустим сюжет про матч и визит фигуристок. Им так понравилось, что завтра они пойдут на матч ЦСКА — «Зенит». Сами захотели!

Можем сказать, что точно пойдут Евгения Тарасова, Дарья Усачева и Майя Хромых. У остальных запланирован вечерний лед, но, возможно, они посетят какую-то из следующих игр Кубка Матч-Премьер», – сообщили в пресс-службе клуба.

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