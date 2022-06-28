Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колосков – о Fan ID: «Что РФС может сделать? Отменить закон Путина?»

Колосков – о Fan ID: «Что РФС может сделать? Отменить закон Путина?»

28 июня 2022, 21:56
7

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что у союза нет механизмов для облегчения получения Fan ID для болельщиков.

«Считаю ли я, что РФС ничего не делает в плане получения Fan ID для удобства болельщиков? А причем тут РФС? РФС этим разве командует?

Это закон, он подписан президентом. Что РФС может сделать? Отменить закон Путина? Позвони Дюкову, я тебя прошу, он тебе всe расскажет», – сказал Колосков.

  • Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня.
  • В Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.
  • С начала нового сезона РПЛ Fan ID будет работать на 5 стадионах.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Еще по теме:
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина 9
80-летний Бышовец высказался о возвращении к тренерской работе
Путин обратился к Трампу по поводу ЧМ-2026 1
Источник: «Все про спорт»
Россия. Премьер-лига Путин Владимир
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
КаДеС
1656443237
Закон Путина? Он что ли его инициировал или продвинул? Он даже не высказывался, вроде (если я не прав поправьте) о нём. А вообще не нашёл ни одного качественного (хотя бы поверхностно) анализа по выгодоприобретателям от этого закона. Тут либо тупой чиновничий активизм следовать мировым трендам, либо на перспективу: снизить посещаемость, а потом как домино начнут сыпаться бюджетные клубы и вуа-ля! через время - с гособеспечения уберут кучу клубов как высокодотационные. Ну второй вариант чисто моё субъективное мнение. И не претендует на истину. Но вообще, может это был бы логичный шаг
Ответить
NewLife
1656444064
Импотенты !
Ответить
Томик
1656470332
Епнулись, Бомбардир? Что значит "закон Путина"? Вы последовательно превращаетесь в рупой чужой пропаганды. Пора там у вас поковыряться и выяснить источники финансирования. Ведь ни один нормальный человек в своей стране штампами госдепа не будет в спортивной прессе щеголять. По крайней мере бесплатно.
Ответить
КаДеС
1656486908
Этот Колосков по объявлению туда набрался? Во-первых, это организация и должна заниматься защитой интересов турнира, а соответственно - болельщиков. Что-то я не слышал, что хотя бы попыталась РФС сделать в этой истории с ID. Второй момент: "закон Путина"? Серьезно? Может прежде чем идти на высокие посты, стоит уточнить как работает система? Небольшой ликбез: президент в нашей стране не царь, а гарант конституции. Если дума выдвинула закон, то он должен рассмотреть его на предмет противоречия с конституцией, если ему что-то не понравилось, то может отказать, закон перерабатывают и снова к нему. И так до третьего раза, потому что на третьем разе, если дума проголосовала за закон в большинстве, а закон не противоречит конституции, президент
Ответить
Главные новости
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
3
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
Вчера, 23:17
4
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
Вчера, 22:55
3
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
Вчера, 22:44
40
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Все новости
Все новости
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
1
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
5
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
5
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
10
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
30
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
Вчера, 17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
Вчера, 16:56
10
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
Вчера, 16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
Вчера, 16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
Вчера, 15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
Вчера, 15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
Вчера, 15:24
33
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
Вчера, 15:00
4
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
Вчера, 14:43
11
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
Вчера, 14:30
11
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 13:57
28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+