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Колосков – о Fan ID: «Что РФС может сделать? Отменить закон Путина?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что у союза нет механизмов для облегчения получения Fan ID для болельщиков.

«Считаю ли я, что РФС ничего не делает в плане получения Fan ID для удобства болельщиков? А причем тут РФС? РФС этим разве командует?

Это закон, он подписан президентом. Что РФС может сделать? Отменить закон Путина? Позвони Дюкову, я тебя прошу, он тебе всe расскажет», – сказал Колосков.

  • Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня.
  • В Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.
  • С начала нового сезона РПЛ Fan ID будет работать на 5 стадионах.

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Источник: «Все про спорт»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +610

    Forvard47 7 минут назад

    ну будет интересно посмотреть в новом сезоне, если реально будут пустые трибуны и клубы начнут терять бабки с продажи билетов и атрибутики то они могли бы попробовать всем всместе саботировать отмену фан ид..

    как а просто не играть при пустых трибунах просто не выходить на матчи и все

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    Рейтинг: +14616

    NewLife 1 час назад

    Импотенты !

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    Рейтинг: +477

    КаДеС > NewLife 1 час назад

    Точняк!!!

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    Рейтинг: +1017

    fakeid > NewLife 54 минуты назад

    спартачи - да. и я обосную: убийство свиридова. что тогда сделали хряки? а я помню: вынудили путина прибыть на место событий с цветами. потому что вас много в москве, вы имеете силу. но, в данном случае, видимо, имели, в прошедшем времени.
    я вообще не понимаю, как фаны 5 московских клубов не устроили шествие с факелами, чтобы продавить и отменить. что с вами не так стало-то..

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    Рейтинг: +477

    КаДеС 1 час назад

    Закон Путина? Он что ли его инициировал или продвинул? Он даже не высказывался, вроде (если я не прав поправьте) о нём.

    А вообще не нашёл ни одного качественного (хотя бы поверхностно) анализа по выгодоприобретателям от этого закона.

    Тут либо тупой чиновничий активизм следовать мировым трендам, либо на перспективу: снизить посещаемость, а потом как домино начнут сыпаться бюджетные клубы и вуа-ля! через время - с гособеспечения уберут кучу клубов как высокодотационные. Ну второй вариант чисто моё субъективное мнение. И не претендует на истину. Но вообще, может это был бы логичный шаг

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    Рейтинг: +600

    чаппай 1 час назад

    Всем любителям обвинять международные спортивные организаций в том, что они мешают спорт и политику, посвящается...

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