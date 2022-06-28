Колосков – о Fan ID: «Что РФС может сделать? Отменить закон Путина?»

ну будет интересно посмотреть в новом сезоне, если реально будут пустые трибуны и клубы начнут терять бабки с продажи билетов и атрибутики то они могли бы попробовать всем всместе саботировать отмену фан ид..
как а просто не играть при пустых трибунах просто не выходить на матчи и все
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что у союза нет механизмов для облегчения получения Fan ID для болельщиков.
«Считаю ли я, что РФС ничего не делает в плане получения Fan ID для удобства болельщиков? А причем тут РФС? РФС этим разве командует?
Это закон, он подписан президентом. Что РФС может сделать? Отменить закон Путина? Позвони Дюкову, я тебя прошу, он тебе всe расскажет», – сказал Колосков.
- Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня.
- В Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.
- С начала нового сезона РПЛ Fan ID будет работать на 5 стадионах.
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