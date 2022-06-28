Боссы «Спартака» убедили Мозеса остаться в клубе. Он вернется в ближайшие дни («СЭ»)

Полузащитник Виктор Мозес должен вернуться в расположение «Спартака» в ближайшее время.

По информации «СЭ», руководству московского клуба удалось убедить Мозеса не покидать «Спартак». Нигериец должен вернуться в команду в ближайшие дни.

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.

Мозес провел 33 матча в минувшем сезоне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

Его контракт со «Спартаком» истекает в 2024 году.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное