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  • Боссы «Спартака» убедили Мозеса остаться в клубе. Он вернется в ближайшие дни («СЭ»)

Боссы «Спартака» убедили Мозеса остаться в клубе. Он вернется в ближайшие дни («СЭ»)

28 июня 2022, 20:51
8

Полузащитник Виктор Мозес должен вернуться в расположение «Спартака» в ближайшее время.

По информации «СЭ», руководству московского клуба удалось убедить Мозеса не покидать «Спартак». Нигериец должен вернуться в команду в ближайшие дни.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • Мозес провел 33 матча в минувшем сезоне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает в 2024 году.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор
Комментарии (8)
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NewLife
1656438742
Сколько это стоило ?
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R_a_i_n
1656442785
Куя себе. Леща хорошего ещё прописать надо .
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zigbert
1656442971
Может все еще образуется. Не хотелось бы терять Мозеса.
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derrik2000
1656446863
Ну, а ЗАЧЕМ УБЕДИЛИ-то??? Теперь Витя может забить на игру, поскольку он понял, что ему в Спартаке все должны. Не хотел пылить за Спартак - свободен и иди гуляй на все четыре стороны. Тем более, что и в АПЛ, и в Чемпионшипе - со слов его агента - им интересуются. Гуляй, Витя!
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Plyash
1656450431
Человек подумал,прикинул обстановку и принял взвешенное решение.Не так ли должен поступать настоящий мужчина и семьянин,думающий не только о себе.
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oyabun
1656483310
Хорошо если все же вернется и продолжит играть. Но вот доверие к челу подорвано. В любой подходящий момент может лыжи навострить. Ну, посмотрим.
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