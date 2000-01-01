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Боссы «Спартака» убедили Мозеса остаться в клубе. Он вернется в ближайшие дни («СЭ»)

Полузащитник Виктор Мозес должен вернуться в расположение «Спартака» в ближайшее время.

По информации «СЭ», руководству московского клуба удалось убедить Мозеса не покидать «Спартак». Нигериец должен вернуться в команду в ближайшие дни.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • Мозес провел 33 матча в минувшем сезоне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает в 2024 году.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 20:51
Комментарии10
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    Рейтинг: +19281

    derrik2000 19 минут назад

    Ну, а ЗАЧЕМ УБЕДИЛИ-то???
    Теперь Витя может забить на игру, поскольку он понял, что ему в Спартаке все должны.
    Не хотел пылить за Спартак - свободен и иди гуляй на все четыре стороны.
    Тем более, что и в АПЛ, и в Чемпионшипе - со слов его агента - им интересуются.
    Гуляй, Витя!

    0
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    Рейтинг: +10766

    Алексей З 34 минуты назад

    Боссы убедили ?
    После законов УЕФА и ФИФА никаких рычагов и российских клубов нет.
    Надо смириться и если человек не хочет , то разрывать контракт.

    0
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    Рейтинг: +96875

    zigbert 1 час назад

    Может все еще образуется. Не хотелось бы терять Мозеса.

    2
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    Рейтинг: +8353

    R_a_i_n 1 час назад

    Куя себе. Леща хорошего ещё прописать надо .

    0
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    Рейтинг: +729

    Suvorov51 1 час назад

    Да подождите, сейчас журналюги еще что нибудь придумают, они могут что угодно сказать и написать, это их хлеб, а то кто станет читать их сказки

    0
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    Рейтинг: +16056

    Cleaner 2 часа назад

    Интересно, что ему Зарема за возвращение пообещала?

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    Рейтинг: +461

    Спартач80 > Cleaner 2 часа назад

    Я читал что задницу твою обещали,половине Н.и.г.е.р.и.и.

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    Рейтинг: +8353

    R_a_i_n > Cleaner 1 час назад

    А вторая половина не нужна уже будет после Н.и.г.е.р.и.и )))

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    Рейтинг: +14616

    NewLife 2 часа назад

    Сколько это стоило ?

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    Рейтинг: +23514

    JTherry > NewLife 2 часа назад

    Виктор выбрал игру за Спартак...) на него оказывала давление семья, ну и общая атмосфера (глобальная)... с шведским "крысенышем" не сравнить...

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