Боссы «Спартака» убедили Мозеса остаться в клубе. Он вернется в ближайшие дни («СЭ»)

Ну, а ЗАЧЕМ УБЕДИЛИ-то???
Теперь Витя может забить на игру, поскольку он понял, что ему в Спартаке все должны.
Не хотел пылить за Спартак - свободен и иди гуляй на все четыре стороны.
Тем более, что и в АПЛ, и в Чемпионшипе - со слов его агента - им интересуются.
Гуляй, Витя!
Полузащитник Виктор Мозес должен вернуться в расположение «Спартака» в ближайшее время.
По информации «СЭ», руководству московского клуба удалось убедить Мозеса не покидать «Спартак». Нигериец должен вернуться в команду в ближайшие дни.
- ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
- Мозес провел 33 матча в минувшем сезоне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
- Его контракт со «Спартаком» истекает в 2024 году.
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