Отец Черышева: «Не трогайте Дениса, не хочу ничего обсуждать»

Дмитрий Черышев, отец бывшего полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, отказался комментировать будущее своего сына.

– Для Дениса было бы возможным оставаться сейчас в Испании?

– Не трогайте Дениса, не хочу ничего обсуждать. Вот видите, сказал, что на прошлой неделе и не получилось. Разговариваем, ведем переговоры – это самое главное.

1 июля Черышев станет свободным агентом.

«Валенсия» не стала продлевать с ним контракт.

В прошлом сезоне россиянин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

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