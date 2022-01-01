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Отец Черышева: «Не трогайте Дениса, не хочу ничего обсуждать»

Дмитрий Черышев, отец бывшего полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, отказался комментировать будущее своего сына.

– Для Дениса было бы возможным оставаться сейчас в Испании?

– Не трогайте Дениса, не хочу ничего обсуждать. Вот видите, сказал, что на прошлой неделе и не получилось. Разговариваем, ведем переговоры – это самое главное.

  • 1 июля Черышев станет свободным агентом.
  • «Валенсия» не стала продлевать с ним контракт.
  • В прошлом сезоне россиянин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1275

    moskowcity-petrv 2 часа назад

    Понятна причина эмоций.хотел большую сумму заработать.не срослось видать,переживает,если планку не будешь поднимать рпл ждёт)

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    Рейтинг: +1033

    jek718875 2 часа назад

    Всю свою футбольную карьеру просидел на скамейке, кому он нужен на старости лет

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    Рейтинг: +4755

    neim 2 часа назад

    Видать не нужен ни кому Дениска, вот папа и нервничает.

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