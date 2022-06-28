Отец Черышева: «Не трогайте Дениса, не хочу ничего обсуждать»

Дмитрий Черышев, отец бывшего полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, отказался комментировать будущее своего сына.
– Для Дениса было бы возможным оставаться сейчас в Испании?
– Не трогайте Дениса, не хочу ничего обсуждать. Вот видите, сказал, что на прошлой неделе и не получилось. Разговариваем, ведем переговоры – это самое главное.
- 1 июля Черышев станет свободным агентом.
- «Валенсия» не стала продлевать с ним контракт.
- В прошлом сезоне россиянин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Источник: «РБ Спорт»