Гендиректор «Зенита» прокомментировал назначение Алаева на пост президента РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о новом президенте РПЛ Александре Алаеве.

«С Александром Алаевым мы давно знакомы. Еще до того, как я пришел в «Зенит». У нас всегда было хорошее взаимопонимание. Он имеет хороший опыт работы в РФС, ФНЛ. И с организацией футбольного дела он знаком не понаслышке.

Думаю, его опыт и знания позволят ему продолжить взятый курс не только на сохранение профессионального футбола, но и на его развитие.

Нам важно не потерять качество футбола. И даже в этих условиях у нас появляются дополнительные возможности для развития наших молодых футболистов. Поэтому мы будем оказывать всю нужную поддержку.

Это не означает, что у нас всегда будут одинаковые мнения. Но я знаю, что Александр готов к обсуждению, потому что без этого не будет результата», — сказал Медведев.

Алаев сменил Ашота Хачатурянца, который сегодня объявил об уходе с должности.

Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.

Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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