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Гендиректор «Зенита» прокомментировал назначение Алаева на пост президента РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о новом президенте РПЛ Александре Алаеве.

«С Александром Алаевым мы давно знакомы. Еще до того, как я пришел в «Зенит». У нас всегда было хорошее взаимопонимание. Он имеет хороший опыт работы в РФС, ФНЛ. И с организацией футбольного дела он знаком не понаслышке.

Думаю, его опыт и знания позволят ему продолжить взятый курс не только на сохранение профессионального футбола, но и на его развитие.

Нам важно не потерять качество футбола. И даже в этих условиях у нас появляются дополнительные возможности для развития наших молодых футболистов. Поэтому мы будем оказывать всю нужную поддержку.

Это не означает, что у нас всегда будут одинаковые мнения. Но я знаю, что Александр готов к обсуждению, потому что без этого не будет результата», — сказал Медведев.

  • Алаев сменил Ашота Хачатурянца, который сегодня объявил об уходе с должности.
  • Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
  • Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 12:48
Комментарии5
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    Рейтинг: +14604

    NewLife 3 минуты назад

    Спалил Алаева.

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    Рейтинг: +45

    Аден 45 минут назад

    «С Александром Алаевым мы давно знакомы." Ха-ха. Дальше представитель гей-клупа с бледно-голубыми цветами мог бы и не трепаться.

    2
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    Рейтинг: +10277

    "supermax" 1 час назад

    Гендиректор «Зенита» прокомментировал назначение Алаева...объяснил почему Хачатурянц покинул пост...кто ты плять такой, гендиректор «Зенита»?

    0
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    Рейтинг: +114

    7:1 > "supermax" 22 минуты назад

    а кто такой федун или плять заремба, которые регулярно всё комментируют, в отличие от медведева, у которого 90% комментариев состоят из слов "без комментариев".

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    Рейтинг: +10277

    "supermax" > 7:1 13 минут назад

    первый бомж бомбанул)

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