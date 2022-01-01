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Ломаев: «Хочу играть в Европе. Мечтаю об АПЛ, готов пробиваться через условную Бельгию»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев заявил, что хочет играть в Европе.

– Хочешь в Европу?

– Конечно. Мечта – АПЛ, «МЮ». Я понимаю, что это практически невозможно, но все бывает, почему бы не стремиться?

Сейчас, понятно, ситуация тяжелая для отъезда. Если представить просто в теории и говорить про какие-то реальные клубы, то в условную Бельгию, чтобы засветиться и потом пробиться куда-то выше, поехал бы.

У меня есть мечта сыграть в Лиге чемпионов. С детства еще: выйти на поле, чтобы полотно в центре поля было, чтобы гимн заиграл. Как представляю – так мурашки.

И через Бельгию условную готов пробиваться. Заодно другой менталитет посмотреть, другой устой жизни. При этом еще пару лет поиграл бы в РПЛ – мне еще рано уезжать, только один сезон же пока провел.

  • Ломаеву 23 года.
  • Он провел 28 матчей в минувшем сезоне, пропустил 34 гола.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии3
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    Рейтинг: +17006

    Garrincha58 13 минут назад

    вратарям там русским особенно сейчас никогда не пробиться

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    Рейтинг: +2156

    Январь 59 46 минут назад

    Какая Европа. Там главное быть геем. Не согласен на каминг аут никто не возьмёт. Неужели до сих пор не понятно, что русские в Европе не нужны. Неужели не достаточно примеров с Кокориным , Миранчуком. Ну ладно ты вратарь, а много в прошлом сезоне Лунев наиграл? Вернитесь на землю ребята. Вспомните сколько человек из россиян в конце прошлого сезона просто затравили. Вам в Европа уже откровенно плюет в морду . вам сцут в глаза, а вы божья роса.

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    Рейтинг: +138

    NET VOINE 1 час назад

    Как представляю – так мурашки.=====Ну если цель до такой степени ---пробьется.

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