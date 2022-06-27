Официально: Фернандиньо вернулся в «Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе» объявил о подписании контракта с полузащитником Фернандиньо.
37-летний футболист перешел в бразильский клуб на правах свободного агента.
Хавбек заключил соглашение до декабря 2024 года и взял себе пятый игровой номер.
- Фернандиньо – воспитанник «Атлетико Паранаэнсе».
- С 2013 года он выступал за «Манчестер Сити».
- За 9 сезонов бразилец забил 26 голов и сделал 33 ассиста в 383 матчах.
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Источник: твиттер «Атлетико Паранаэнсе»