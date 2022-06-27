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Официально: Фернандиньо вернулся в «Атлетико Паранаэнсе»

27 июня 2022, 23:16

«Атлетико Паранаэнсе» объявил о подписании контракта с полузащитником Фернандиньо.

37-летний футболист перешел в бразильский клуб на правах свободного агента.

Хавбек заключил соглашение до декабря 2024 года и взял себе пятый игровой номер.

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Источник: твиттер «Атлетико Паранаэнсе»
Бразилия. Серия А Атлетико Паранаэнсе Фернандиньо
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