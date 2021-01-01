Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

«Зенит» хочет купить Адамова. Вратарь намерен остаться в «Сочи»

Голкипер «Сочи» Денис Адамов остается трансферной целью «Зенита».

Несмотря на интерес со стороны чемпиона России, 24-летний футболист не хочет менять клуб.

Воспитанник «Краснодара» рассчитывает стать основным вратарем «Сочи» при новом тренере Вадиме Гаранине.

  • В прошлом сезоне Адамов пропустил 6 голов в 11 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
  • Контракт игрока с «Сочи» действует до 2024 года.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Агент Кассьерры подтвердил согласование контракта с «Зенитом» 2
Защитник «Сочи» Родригао прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит» 2
Родригао – лидер минувшего сезона РПЛ по трем показателям. Защитник перейдет в «Зенит» 4
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:12
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +16048

    Cleaner 49 минут назад

    Голкипер Зенитовского ФАРМ-КЛУБА не имеет права отказать первой команде.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +23500

    JTherry 1 час назад

    "Адамов из Сочи остается трансферной целью Зенита..."
    ...друг в бидэ не бросит, ЛИШНЕГО не спросит,
    вот что значит, настоящий ВЕРНЫЙ друг...)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16999

    Garrincha58 1 час назад

    кого только не отправляют в Зенит так было и так будет всегда

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16159

    ilichkadr 2 часа назад

    "рассчитывает стать основным вратарем «Сочи» при новом тренере Вадиме Гаранине."
    А Джанаева на пенсию отправят?
    «РБ Спорт» скоро переврёт «Спам-Экспресс».

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14130

    Fusballer > ilichkadr 2 часа назад

    ... «Спам-Экспресс». Его называют и "Синит-экспрессом". И где правда?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16159

    ilichkadr > Fusballer 2 часа назад

    Правда здесь одна - без Экспресса никуда. Враньё без улыбки это струны без скрипки.......

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11