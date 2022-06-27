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  • «Зенит» хочет купить Адамова. Вратарь намерен остаться в «Сочи»

«Зенит» хочет купить Адамова. Вратарь намерен остаться в «Сочи»

27 июня 2022, 12:12
7

Голкипер «Сочи» Денис Адамов остается трансферной целью «Зенита».

Несмотря на интерес со стороны чемпиона России, 24-летний футболист не хочет менять клуб.

Воспитанник «Краснодара» рассчитывает стать основным вратарем «Сочи» при новом тренере Вадиме Гаранине.

  • В прошлом сезоне Адамов пропустил 6 голов в 11 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
  • Контракт игрока с «Сочи» действует до 2024 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Адамов Денис
Комментарии (7)
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ilichkadr
1656321637
"рассчитывает стать основным вратарем «Сочи» при новом тренере Вадиме Гаранине." А Джанаева на пенсию отправят? «РБ Спорт» скоро переврёт «Спам-Экспресс».
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Garrincha58
1656324423
кого только не отправляют в Зенит так было и так будет всегда
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JTherry
1656326880
"Адамов остается трансферной целью Зенита..." ...друг в бидэ не бросит, ЛИШНЕГО не спросит, вот что значит, настоящий ВЕРНЫЙ друг...)
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renepjd
1656350591
В Лиге чемпионов не играть, а Россию Зенит может выиграть и без вратаря. Надо дать шанс Одоевскому. Может и не прийдется никого покупать
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