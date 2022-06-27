«Зенит» хочет купить Адамова. Вратарь намерен остаться в «Сочи»

Голкипер «Сочи» Денис Адамов остается трансферной целью «Зенита».

Несмотря на интерес со стороны чемпиона России, 24-летний футболист не хочет менять клуб.

Воспитанник «Краснодара» рассчитывает стать основным вратарем «Сочи» при новом тренере Вадиме Гаранине.

В прошлом сезоне Адамов пропустил 6 голов в 11 матчах.

Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

Контракт игрока с «Сочи» действует до 2024 года.

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