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Тен Хаг ввел новое бытовое правило для игроков «МЮ». Такое же было у Фергюсона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вносит коррективы в жизнедеятельность клуба.

В частности, теперь он ввел правило, что все игроки после тренировки должны вместе обедать (или ужинать, если она вечерняя). По мнению нидерландца, совместный прием пищи влияет на сплочение команды.

  • Аналогичное требование было у бывшего главного тренера «МЮ» сэра Алекса Фергюсона.
  • Тен Хаг пришел в «МЮ» из «Аякса».
  • Вскоре «МЮ» приступит к предсезонной подготовке.

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Источник: Mirror

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