Семь футболистов продлили контракты с «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» объявили о заключении новых соглашений с семью игроками.

Все футболисты продлили контракты до конца сезона-2024/25.

«Продлив соглашения с большой группой футболистов, мы сделали важный шаг в долгосрочном развитии клуба, это вектор, заданный губернатором.

«Крылья» продолжают делать ставку на молодых российских игроков. Ребята уже серьезно заявили о себе на высоком уровне и добились хороших результатов.

Под руководством тренерского штаба во главе с Игорем Осинькиным, с которым также продлены соглашения, команда прогрессирует и двигается вперед.

Мы рассчитываем на то, что «Крылья» продолжат демонстрировать тот футбол, который полюбился всем болельщикам, и будет и дальше добиваться задач, поставленных руководством», – сказал спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

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