В «Зените» отреагировали на слухи о возможном переходе Маркана

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость, что петербургский клуб готов купить за 15 миллионов евро центрального защитника «Галатасарая» Маркана.

«Эта информация не соответствует действительности», – сказал Медведев.

В прошлом сезоне Маркан забил 1 гол в 38 матчах.

Его контракт с «Галатасараем» действует до 2024 года.

Рыночная стоимость бразильца – 14 миллионов евро.

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