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«Зенит» готов заплатить 15 миллионов за защитника «Галатасарая» Маркана

«Галатасарай» получил несколько предложений о продаже центрального защитника Маркана.

Купить 25-летнего футболиста хотят «Зенит» и «Севилья».

Россияне уже предложили за игрока 15 миллионов евро, испанцы – 12 миллионов.

«Галатасарай» намерен заработать на бразильце не менее 20 миллионов евро.

При этом у самого Маркана сейчас нет желания ехать в РПЛ.

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Источник: Fanatik

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Комментарии3
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    Рейтинг: +11540

    Вомбат 26 минут назад

    По-прежнему у Бомбардира проблемы с креативом. Сколько всего можнл придумать про Юрия Альберто и Ивана Куарезму. Нет, тупо перепечатывают чужие фейки. Напомню, что Зенит уже дважды "собирался" купить Тейшейру. В позапрошлом году, когда давал 11 млн, а Валенсия давала 10, но турки запросили 15. В прошлом, когда давал 13, а Севилья давала 12, но турки запросили 18. И вот теперь, когда Зенит дает 15, а та же Севилья - те же 12, н турки просят. 20. И каждый раз повторяется, что игрок не хочет в РПЛ, Ну придумайте, наконец, что-нибудь свое!

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    Рейтинг: +2624

    Play 41 минуту назад

    Для меня вообще загадка, как российские клубы в нынешних реалиях могут планировать такие покупки. Схема же проста как белый день - продаёшь игрока в Россию за 15 миллионов, через неделю он приостанавливает контракт и возвращается бесплатно. Это глупо даже для Зенита.

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    Рейтинг: +5216

    AtticusFinch 1 час назад

    который потом уйдёт бесплатно?)

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