«Зенит» готов заплатить 15 миллионов за защитника «Галатасарая» Маркана

«Галатасарай» получил несколько предложений о продаже центрального защитника Маркана.

Купить 25-летнего футболиста хотят «Зенит» и «Севилья».

Россияне уже предложили за игрока 15 миллионов евро, испанцы – 12 миллионов.

«Галатасарай» намерен заработать на бразильце не менее 20 миллионов евро.

При этом у самого Маркана сейчас нет желания ехать в РПЛ.

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