«Мечта осуществилась». Овечкин поделился эмоциями перед матчем «Динамо» – «Амкал»

Российский хоккеист Александр Овечкин рассказал об эмоциях после подписания контракта с «Динамо» на одну игру – с «Амкалом».

«Как вы знаете, я очень люблю футбол, болею за «Динамо» всю свою жизнь. У меня была мечта сыграть за родной клуб: в стартовом составе или просто посидеть на скамейке, побыть на игре в качестве игрока. Моя мечта осуществилась», – сказал Овечкин.

Овечкин – воспитанник ХК «Динамо».

Игра с «Амкалом» состоится 25 июня на «ВТБ Арене» в 19:00 мск.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное