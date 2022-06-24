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«Мечта осуществилась». Овечкин поделился эмоциями перед матчем «Динамо» – «Амкал»

Российский хоккеист Александр Овечкин рассказал об эмоциях после подписания контракта с «Динамо» на одну игру – с «Амкалом».

«Как вы знаете, я очень люблю футбол, болею за «Динамо» всю свою жизнь. У меня была мечта сыграть за родной клуб: в стартовом составе или просто посидеть на скамейке, побыть на игре в качестве игрока. Моя мечта осуществилась», – сказал Овечкин.

  • Овечкин – воспитанник ХК «Динамо».
  • Игра с «Амкалом» состоится 25 июня на «ВТБ Арене» в 19:00 мск.

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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24.06.2022 23:23
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