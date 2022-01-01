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«Локомотиву» вернут деньги за Кухту при переходе в любой чешский клуб. У москвичей будет опция обратного выкупа

«Локомотиву» вернут деньги, заплаченные «Славии» за трансфер нападающего Яна Кухты.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист не сможет вернуться в Россию из-за семейных проблем, связанных с женой Барбарой и их общим ребенком.

«Когда чешские команды, претендующие на подписание Кухты, узнали его семейную историю, то решили, что также как и «Славия» вернут «Локо» те самые уплаченные за него деньги (на самом деле, за него успели перевести лишь 1 миллион).

Мало того, в будущее соглашение форварда включат интересный пункт. Как только у него появится возможность перебраться за пределы Чехии (а сейчас он в силу семейных обстоятельств может играть только на родине), то у «Локо» будет приоритетное право его выкупа за 5 миллионов евро», – сообщил журналист Иван Карпов в телеграме.

  • «Локо» купил Кухту в январе за 5 миллионов евро.
  • Форвард забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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