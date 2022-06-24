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Судья Мешков объяснил, почему не пожал руку Слуцкому

24 июня 2022, 18:23
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Футбольный арбитр Виталий Мешков рассказал о конфликте с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

– Есть ли в судействе установка, обязывающая пожать руку тренеру после игры?

– Нет, это регулируется человеческими отношениями.

– И за отказ это сделать вам не предъявишь?

– Понимаю, о чем спрашиваете. Во Франции была традиция: тренеры и судьи обменивались рукопожатием перед стартовым свистком.

Но это жест доброй воли, а не обязанность. У каждого человека, думаю, есть те, кому он не захочет пожать руку.

– Ваш отказ Леонид Слуцкий назвал «вопиющим случаем». Сделали это в силу личных причин?

– Не личных.

– Корпоративных?

– Корпоративно-этических. Это не было проявлением личного отношения Мешкова к Слуцкому. Как тренера Леонида Викторовича уважаю: работал со сборной, зарубежными клубами, становился чемпионом страны.

Адресного негатива нет, подтверждал и буду подтверждать это работой в матчах «Рубина». Я профессионал и никогда не перенесу эмоции на игру, не приму неверное решение из антипатии.

Любой другой судья РПЛ тоже – матч последнего тура «Рубин»«Уфа», который судил Сергей Иванов, тому свидетельство. Проблема высосана из пальца, никто не станет мстить непонятно за что городу и болельщикам.

Отказ от рукопожатия был выражением нашей общей, назовем это так, позиции по отношению к очередным высказывания Леонида Викторовича в адрес арбитров.

Очень редко читаю СМИ, но тогда на глаза попалась вся подборка. Абсолютно уверен: педалирование этой темы кому-то нужно, поскольку интеллектуальный уровень Слуцкого позволяет закрыть тему на раз-два, парой предложений. Просто аннулировать, снять антагонизм. Однако этого не происходит.

Обиднее порой не чьи-то слова, а отсутствие официальной реакции на них. Как мы хотим повысить престиж судейства, когда такое выносится на первые полосы? «Если человек судья, его уже можно бить», – нормально?

– При всем уважении к вашему негодованию, – черный юмор.

– Даже если так, сгладить ситуацию элементарно, достаточно сказать что-то адекватное. Пусть вторая шутка закроет первую, и все сойдет на нет, никто не хочет надуманных конфронтаций.

Пришел бы Слуцкий в судейскую, я бы его выслушал, что-то, может, ответил бы. И все, инцидент исчерпан.

– Не приходил?

– Нельзя, запрещено. Мы по разные стороны, контакты сведены к нулю.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Мешков Виталий
Комментарии (2)
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LOKOfanatik19
1656084934
Пришел бы Слуцкий в судейскую, я бы его выслушал, что-то, может, ответил бы. И все, инцидент исчерпан. – Не приходил? – Нельзя, запрещено. Мы по разные стороны, контакты сведены к нулю. Ну не идиот ли.
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