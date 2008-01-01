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Овечкин подписал контракт с «Динамо» на один матч. Он сыграет с «Амкалом»

Российский хоккеист Александр Овечкин сыграет за «Динамо» в матче с блогерской командой «Амкал».

По информации телеграм-канал «Первый спорт», 36-летний хоккеист подписал контракт с московским клубом на один матч – с «Амкалом».

  • Матч «Динамо» – «Амкал» состоится 25 июня на «ВТБ Арене».
  • Овечкин – болельщик «Динамо».
  • Он обладатель Кубка Стэнли-2018 и 3-кратный чемпион мира (2008, 2012, 2014).

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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Сегодня, 12:59
Комментарии10
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    Рейтинг: +23467

    JTherry 15 минут назад

    "Овечкин подписал контракт с "дырнамо" на один матч..."
    "этот, как его..? волюнтаризьм...")

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    Рейтинг: +1025

    jek718875 36 минут назад

    Не зря носит фамилию Овечкин

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    Рейтинг: +32147

    oyabun 1 час назад

    Контракт на 1 матч?! Гротеск..

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    Рейтинг: +329

    Феникс 28 > oyabun 56 минут назад

    А может даже абсурд..И даже , не побоюсь этого слова --сюрреализм. )))

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    Рейтинг: +539

    3meeeD > Феникс 28 36 минут назад

    Боже .
    Знаю слова,не знаю значения,да?
    Не позорься

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    Рейтинг: +3425

    Axe111 1 час назад

    Лол

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    Рейтинг: +1340

    Loko_Roma 1 час назад

    Овечкина в сборную, я думаю он сделает из этих тюленей мужиков

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    Рейтинг: +329

    Феникс 28 > Loko_Roma 52 минуты назад

    Ты диванный херой этим тюленям это в лицо скажи...Смогешь ?

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    Рейтинг: +1496

    Benifacto 2 часа назад

    какой он болельщик то? что вы несете батюшки.....
    Он воспитанник Динамо!!!или не в курсе что когда в НХЛ был локаут из за зарплат, он играл за Динамо??? и неважно футбол или хоккей...есть видос где он Шунина ставит в хоккейные ворота они угарают....

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    Рейтинг: +25

    7:1 > Benifacto 1 час назад

    во тебя кроет-то, аж на визг изошёл, как заправский болельщик спартака.

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