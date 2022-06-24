Овечкин подписал контракт с «Динамо» на один матч. Он сыграет с «Амкалом»

Российский хоккеист Александр Овечкин сыграет за «Динамо» в матче с блогерской командой «Амкал».

По информации телеграм-канал «Первый спорт», 36-летний хоккеист подписал контракт с московским клубом на один матч – с «Амкалом».

Матч «Динамо» – «Амкал» состоится 25 июня на «ВТБ Арене».

Овечкин – болельщик «Динамо».

Он обладатель Кубка Стэнли-2018 и 3-кратный чемпион мира (2008, 2012, 2014).

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