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  • Овечкин подписал контракт с «Динамо» на один матч. Он сыграет с «Амкалом»

Овечкин подписал контракт с «Динамо» на один матч. Он сыграет с «Амкалом»

24 июня 2022, 12:59
11

Российский хоккеист Александр Овечкин сыграет за «Динамо» в матче с блогерской командой «Амкал».

По информации телеграм-канал «Первый спорт», 36-летний хоккеист подписал контракт с московским клубом на один матч – с «Амкалом».

  • Матч «Динамо» – «Амкал» состоится 25 июня на «ВТБ Арене».
  • Овечкин – болельщик «Динамо».
  • Он обладатель Кубка Стэнли-2018 и 3-кратный чемпион мира (2008, 2012, 2014).

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (11)
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Benifacto
1656065325
какой он болельщик то? что вы несете батюшки..... Он воспитанник Динамо!!!или не в курсе что когда в НХЛ был локаут из за зарплат, он играл за Динамо??? и неважно футбол или хоккей...есть видос где он Шунина ставит в хоккейные ворота они угарают....
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Loko_Roma
1656066874
Овечкина в сборную, я думаю он сделает из этих тюленей мужиков
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Axe111
1656068374
Лол
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oyabun
1656068610
Контракт на 1 матч?! Гротеск..
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jek718875
1656070796
Не зря носит фамилию Овечкин
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JTherry
1656072082
"Овечкин подписал контракт с "дырнамо" на один матч..." "этот, как его..? волюнтаризьм...")
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Давид59
1656074823
И Степашина в оборону поставьте. Он крупный, фактурный.
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Garrincha58
1656081813
а сколько этот контракт в сумме огласите пожалуйста весь список
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