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Нигматуллин: «Удивительно, что поляк Рыбус ради выступления в РПЛ не готов играть за сборную»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал запрет на вызов в сборную Польши защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

«Новости касательно легионеров, которые вдруг решают уехать неудивительны. Удивительны такие варианты, как у поляка Рыбуса, который готов не играть в сборной ради выступления в российском футболе», — сказал Нигматуллин.

  • Рыбус покинул «Локомотив», с которым истек контракт, и перешел в «Спартак».
  • Он играл за сборную Польши с 2009 года.
  • Футболист провел 66 матчей и забил 2 гола.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1074

    alefreddy 1 час назад

    не все в наше время завязано на ГазПреме есть игроки и за эмблему играть будут.А в той сборной бесперспективной кроме Левандовски делать нечего

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    Рейтинг: +16154

    житель СПб 1 час назад

    Ну а почему удивительно? Что удивительно: что человек имеет свое мнение? И не ведется на мнение чужих людей? Удивительно то, что Нигматуллина это так удивляет. Плохо учился, видимо, в школе, русских великих критиков не читал.

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    Рейтинг: +552

    чаппай > житель СПб 1 час назад

    Про таких, как рыбус, обычно говорят "в семье не без урода". И "великие русские критики" (смешно) здесь не при чём

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