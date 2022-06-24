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  • Нигматуллин: «Удивительно, что поляк Рыбус ради выступления в РПЛ не готов играть за сборную»

Нигматуллин: «Удивительно, что поляк Рыбус ради выступления в РПЛ не готов играть за сборную»

24 июня 2022, 10:45
3

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал запрет на вызов в сборную Польши защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

«Новости касательно легионеров, которые вдруг решают уехать неудивительны. Удивительны такие варианты, как у поляка Рыбуса, который готов не играть в сборной ради выступления в российском футболе», — сказал Нигматуллин.

  • Рыбус покинул «Локомотив», с которым истек контракт, и перешел в «Спартак».
  • Он играл за сборную Польши с 2009 года.
  • Футболист провел 66 матчей и забил 2 гола.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Польша Нигматуллин Руслан Рыбус Мацей
Комментарии (3)
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житель СПб
1656057196
Ну а почему удивительно? Что удивительно: что человек имеет свое мнение? И не ведется на мнение чужих людей? Удивительно то, что Нигматуллина это так удивляет. Плохо учился, видимо, в школе, русских великих критиков не читал.
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alefreddy
1656057897
не все в наше время завязано на ГазПреме есть игроки и за эмблему играть будут.А в той сборной бесперспективной кроме Левандовски делать нечего
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sined1951
1656065869
Рыбус умный мужик несмотря на то, что он футболист. Игрок возрастной, в РПЛ добился уважения и признания, будет играть в хорошем клубе и иметь приличную зарплату. Многие игроки в его возрасте сами отказываются играть в сборных. Чему удивляется Нигматуллин, не понятно.
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