Нигматуллин: «Удивительно, что поляк Рыбус ради выступления в РПЛ не готов играть за сборную»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал запрет на вызов в сборную Польши защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

«Новости касательно легионеров, которые вдруг решают уехать неудивительны. Удивительны такие варианты, как у поляка Рыбуса, который готов не играть в сборной ради выступления в российском футболе», — сказал Нигматуллин.

Рыбус покинул «Локомотив», с которым истек контракт, и перешел в «Спартак».

Он играл за сборную Польши с 2009 года.

Футболист провел 66 матчей и забил 2 гола.

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