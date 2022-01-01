Нигматуллин: «Удивительно, что поляк Рыбус ради выступления в РПЛ не готов играть за сборную»

не все в наше время завязано на ГазПреме есть игроки и за эмблему играть будут.А в той сборной бесперспективной кроме Левандовски делать нечего
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал запрет на вызов в сборную Польши защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.
«Новости касательно легионеров, которые вдруг решают уехать неудивительны. Удивительны такие варианты, как у поляка Рыбуса, который готов не играть в сборной ради выступления в российском футболе», — сказал Нигматуллин.
- Рыбус покинул «Локомотив», с которым истек контракт, и перешел в «Спартак».
- Он играл за сборную Польши с 2009 года.
- Футболист провел 66 матчей и забил 2 гола.
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