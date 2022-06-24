Мостовой: «На бумаге у «Спартака» один из сильнейших составов в РПЛ»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал трансфер полузащитника Антона Зиньковского в московский клуб.

«Хороший трансфер для «Спартака». Я уже давно говорил, чтобы обратили на него внимание, но, к сожалению, нас никто не хочет слушать.

Замена Бакаеву? Скорее всего, да. От этих сравнений не уйти, но мы не знаем, как будет дальше. Все будет видно на футбольном поле.

Считаю, что Зиньковского взяли под основу, на скамейке он сидеть не должен. На бумаге у «Спартака» один из сильнейших составов в РПЛ», – сказал Мостовой.

Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».

Сумма трансфера – 180 миллионов рублей, зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.

Антон взял 17-й номер в новой команде.

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