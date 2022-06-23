Реднапп: «РПЛ – больше не сильная лига»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп заявил о падении уровня российской Премьер-лиги.

– С уходом легионеров больше игровой практики получат российские футболисты. Это, конечно, ослабит чемпионат, но тут ничего не поделаешь.

– Насколько сильно по российскому футболу ударит отсутствие еврокубков?

– Этот фактор окажет сильнейшее влияние на лигу, без сомнений. Если бы английские клубы остались без еврокубков, это также серьезно сказалось бы и на них.

В английской Премьер-лиге выступает множество футболистов из других стран. И если не было бы Лиги чемпионов, многие не пришли бы.

Сложно было бы привлечь новых игроков, потому что все хотят выступать в Лиге чемпионов. Это оказало бы эффект на любую лигу. Российским клубам придется очень сложно.

– Сколько лет понадобится, чтобы российский футбол вернулся на досанкционный уровень?

– Все зависит от того, сколько продлится дисквалификация. Никто не знает, когда это закончится. Затем российские клубы будут начинать свои выступления в еврокубках с самых первых квалификационных раундов. Придется строить все с самого начала.

Но давайте будем честными, российские клубы уже давно не сильны на международной арене. Они больше не оказывали серьезного сопротивления в Лиге чемпионов, не преодолевали групповую стадию.

Чемпионат России – больше не сильная лига. И отстранение от еврокубков сделает его только слабее.

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.

УЕФА отстранил российские команды от участия в еврокубках на весь следующий сезон.

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