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«Вы – экстремист. Почти террорист». Дюков – журналисту

Президент РФС Александр Дюков пошутил над журналистом Сергеем Егоровым.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер эмоционально отреагировал на вопрос Егорова о возможном переходе РПЛ на систему «весна-осень»: «Вы меня за дурака держите? Или за дебила?»

«Вы – экстремист. Почти террорист», – сказал Дюков на пресс-конференции.

  • Егоров – автор телеграм-канал «Футбольный Биги», на который подписаны более 16 тысяч человек.
  • До 2020 года он был заместителем главного редактора «Спорт-Экспресса».

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2808

    acor94 1 час назад

    Шутки шутками, а завтра его посадят по экстремистской статье))

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    Рейтинг: +315

    Феникс 28 > acor94 48 минут назад

    Россия куле....Если даже человека стоящего на площади с чистым листом бумаги пакуют в автозак и предъявляют дискредитацию армии

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