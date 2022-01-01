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«Вы меня за дурака держите? Или за дебила?» Гинер – о переходе РПЛ на систему «весна-осень»

Президент ЦСКА Евгений Гинер негативно отреагировал на вопрос о переходе РПЛ на систему «весна-осень».

– Возможен ли переход на систему «весна-осень»?

– Это супер-умный шаг. Обязательно надо! Мы должны в противовес всем идти!

Вы вообще давно в журналистике? Вы помните, кто был инициатором перехода на «осень-весна»? Я. А сейчас я должен ответить другое? Вы меня за дурака держите? Или за дебила?

Старшие учили не менять походку с возрастом.

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Источник: телеграм-канал Севатиана Терлецкого

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Комментарии8
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    Рейтинг: +1565

    PassCSKA 39 минут назад

    Сережа "футбольный биги" Егоров в своем репертуаре, провокатор и дебил в одном флаконе

    0
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    Рейтинг: +31

    RedMaksim97 43 минуты назад

    Жоский админресурс

    0
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    Рейтинг: +3339

    AZ 1 час назад

    Критические - они такие...

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +10815

    Алексей З 1 час назад

    Нормально .
    Микрофон сейчас берут многие , но вот умишка правда не хватает.

    3
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    Рейтинг: +5790

    subbotaspartak 1 час назад

    Никто не держит, это дело добровольное.

    0
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    Рейтинг: +309

    Феникс 28 1 час назад

    Дурак, дебил...Разве это не одно и то же ?

    0
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    Рейтинг: +274

    Кирилл Михайлов 1 час назад

    Переиграл и уничтожил!

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    Рейтинг: +287

    Slavan62 1 час назад

    Молодец!

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