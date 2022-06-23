«Вы меня за дурака держите? Или за дебила?» Гинер – о переходе РПЛ на систему «весна-осень»

Президент ЦСКА Евгений Гинер негативно отреагировал на вопрос о переходе РПЛ на систему «весна-осень».

– Возможен ли переход на систему «весна-осень»?

– Это супер-умный шаг. Обязательно надо! Мы должны в противовес всем идти!

Вы вообще давно в журналистике? Вы помните, кто был инициатором перехода на «осень-весна»? Я. А сейчас я должен ответить другое? Вы меня за дурака держите? Или за дебила?

Старшие учили не менять походку с возрастом.

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