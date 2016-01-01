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У «Зенита» есть предложения по двусторонней аренде Алберто («Спорт-Экспресс»)

Неназванные бразильские клубы хотят подписать нападающего «Зенита» Юри Алберто.

Речь идет о двусторонней аренде. То есть в обмен на 21-летнего футболиста петербургский клуб сможет взять ряд игроков из команды Серии А, куда перейдет форвард.

Если сделка состоится, то она будет рассчитана до конца сезона-2022/23.

Пока ведутся переговоры, Алберто останется на родине, где будет тренироваться по индивидуальной программе.

  • «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16093

    ilichkadr 40 минут назад

    Очередной высер «Спам-Экспресса». Взамен Юрика Зенит заберет половину Ювентуса.

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    Рейтинг: +93

    не сайт а фуфло 56 минут назад

    убежит значит скоро с зенета

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    Рейтинг: +8288

    R_a_i_n 1 час назад

    Раздербанят всю РПЛ скоро.

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