Черчесов отреагировал на слухи о Дзюбе в «Ференцвароше»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал новость об интересе венгерского клуба к бывшему форварду «Зенита» Артему Дзюбе.
«Понятно, что игрок такого уровня и с таким опытом вызывает интерес на рынке. Однако применительно к «Ференцварошу» кандидатура Дзюбы не рассматривалась, о чем я уже, кстати, говорил.
Так что не знаю, откуда взялась эта информация. На данный момент группа атаки у нас укомплектована, мы не ищем нападающих.
Есть планы по дальнейшему укреплению состава, но речь идет о представителях других амплуа.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.
- Сейчас у него статус свободного агента.
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Источник: «Спорт-Экспресс»