Черчесов отреагировал на слухи о Дзюбе в «Ференцвароше»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал новость об интересе венгерского клуба к бывшему форварду «Зенита» Артему Дзюбе.

«Понятно, что игрок такого уровня и с таким опытом вызывает интерес на рынке. Однако применительно к «Ференцварошу» кандидатура Дзюбы не рассматривалась, о чем я уже, кстати, говорил.

Так что не знаю, откуда взялась эта информация. На данный момент группа атаки у нас укомплектована, мы не ищем нападающих.

Есть планы по дальнейшему укреплению состава, но речь идет о представителях других амплуа.

Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.

Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.

Сейчас у него статус свободного агента.

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